DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEREAL SEC. 01/36 A3 XS0139445471 03.03.2026 HZE/EOT
TELEREAL SEC. 04/33 A5 XS0186854930 03.03.2026 HZE/EOT
TELEREAL SEC. 04/33 B5 XS0186855234 03.03.2026 HZE/EOT
TELETISATION 24/36 B-3 XS2754070899 03.03.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TELEREAL SEC. 01/36 A3 XS0139445471 03.03.2026 HZE/EOT
TELEREAL SEC. 04/33 A5 XS0186854930 03.03.2026 HZE/EOT
TELEREAL SEC. 04/33 B5 XS0186855234 03.03.2026 HZE/EOT
TELETISATION 24/36 B-3 XS2754070899 03.03.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard