Bad Homburg (ots) -Mit dem Innovationspreis KONKRET fördert die Lilly Deutschland Stiftung Projekte, die Lücken und Barrieren in der Gesundheitsversorgung adressieren. Aufbauend auf bisherigen Erfolgen verstärkt die Stiftung für 2026 mit einer erhöhten Dotierung, einem weiteren Sonderpreis und einem Themenabend ihr Engagement in diesem Bereich deutlich. Bewerbungen für den KONKRET-Preis 2026 können vom 1. März bis 15. April online unter lilly-stiftung.de/konkret-preis-2026/ eingereicht werden.Seit einer halben Dekade fördert die Lilly Deutschland Stiftung mit dem KONKRET-Preis für innovative Gesundheitsversorgung Projekte, die Lösungen bieten, wo bestehende Strukturen des Gesundheitssystems an ihre Grenzen stoßen. Angesichts des hohen Kostendrucks, des Fachärztemangels, des demografischen Wandels und weiterer Trends im Gesundheitssektor ist der Bedarf an kreativen und neuen Ansätzen, die zu einer besseren Versorgungssituation beitragen, erheblich. Die Lilly Deutschland Stiftung verstärkt deshalb mit der 6. Ausschreibung des KONKRET-Preises ihre Anstrengungen als Förderer von Innovation in der gesundheitlichen Versorgung.Zunächst wird die Dotierung des KONKRET-Preises nahezu verdoppelt: Die drei besten Projekte erhalten ein erhöhtes Preisgeld von jeweils 15.000, 10.000 und 5.000 Euro. Egal ob Klinik, Apotheke, Arztpraxis, Pflegeeinrichtung, Patienten- oder Selbsthilfegruppe, Gesundheitsregion oder Verein - alle, die mit ihren Projekten zu einer besseren Versorgung beitragen und getreu dem Stiftungsmotto "Gesundheit weiterdenken", können sich bewerben.Für 2026 ist außerdem ein Sonderpreis für vernetzte Gesundheit in Höhe von 5.000 Euro ausgeschrieben: Projekte, die zu einer kontinuierlichen Behandlung von Patient:innen über gesundheitsbezogene Einrichtungen (Facharztpraxis, Klinik, Reha-Einrichtung, Versorgungszentrum etc.) hinweg beitragen oder die Zusammenarbeit an zentralen Schnittstellen der Behandlungskette verbessern, sind aufgerufen, sich auf den Sonderpreis zu bewerben."Das erhöhte Preisgeld und der neue Sonderpreis für vernetzte Gesundheit unterstreichen unseren Anspruch, konkrete, wirksame Lösungen für eine zukunftsfähige Gesundheitsversorgung zu fördern", sagt die Geschäftsführerin der Lilly Deutschland Stiftung, Dr. Cecilia Hanne.Zuletzt erhält die Verleihung des KONKRET-Preises einen neuen inhaltlichen Rahmen, der - neben der Ehrung der Preisträger:innen - auch die Zukunft der Gesundheitsversorgung beleuchtet.Alle Informationen zum KONKRET-Preis 2026 finden sich auf der Website der Lilly Deutschland Stiftung unter:https://lilly-stiftung.de/konkret-preis-fur-innovative-versorgung/Über die Lilly Deutschland StiftungDie Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg wurde 1992 gegründet und ist eine gemeinnützige Stiftung. Ihr Ziel ist es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und konsequente Einbindung bereichs- und funktionsübergreifender Expertisen die Gesundheitsversorgung von Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung gemeinsam mit Expert:innen aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Vertreten wird die Lilly Deutschland Stiftung durch ihren paritätischen, ehrenamtlich tätigen Vorstand, besetzt mit Expert:innen aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeiter:innen der Lilly Deutschland GmbH.Wenn Sie mehr über die Lilly Deutschland Stiftung erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.