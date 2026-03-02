FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 3. März 2026
TERMINE UNTERNEHMEN
06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen
07:00 CHE: SIG Group, Jahreszahlen
07:00 CHE: Kühne & Nagel, Jahreszahlen
07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen
08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk, 12.00 Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen (8.30 Analysten- und Pressekonferenz) 10:30 DEU: DZ-Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
10:30 DEU: Hettich Holding GmbH und Co. KG, Jahreszahlen, Kirchlengern 18:00 NLD: ASM International, Jahreszahlen
18:00 USA: Warner Music Group, Hauptversammlung
TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
USA: Target, Q4-Zahlen
USA: Best Buy, Q4-Zahlen
USA: Kfz-Absatz 2/26
TERMINE KONJUNKTUR
00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/26
00:50 JPN: Investitionen Q4/25
06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
09:00 CZS: BIP Q4/25 (vorab)
09:00 AUT: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/26 (vorläufig)
SONSTIGE TERMINE
11:00 DEU: Jahrespressekonferenz Handelsverband Heimwerken, Bauen und Garten (BHB), Köln
DEU: Auftakt des zweitägigen 3. SZ-Digitalgipfels zum Austausch über die digitale Zukunft (bis 4.3.), München
DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin (bis 5.3.26)
CYP: Informelles Treffen der EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten
ESP: Mobile World Congress, Barcelona (bis 5.3.26)
°
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi