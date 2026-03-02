Die militärische Eskalation zwischen den USA, Israel und dem Iran hat den deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt deutlich belastet. Steigende Öl- und Gaspreise sorgten bei DAX und Co für Verkaufsdruck - zusätzlich verschärft durch gemeldete Produktionsausfälle im wichtigen Förderland Katar.Der DAX ist am Montag mit einem Minus von 2,6 Prozent auf 24.638,0 Punkte in die Handelswoche gestartet. Der Index rutschte damit wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Zählern. Am Freitag hatte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär