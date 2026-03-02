München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 2. März, um 20:15 Uhr einen 30-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus.2. März 202620:15 - 20:45 UhrBrennpunkt: Eskalation in NahostModeration: Ute BruckerDie Hisbollah greift in den Krieg auf Seiten Irans ein, Katar hat Vergeltung angekündigt und tausende deutsche Touristen sitzen am Golf fest. Gleichzeitig attackiert Israel weiterhin Ziele im Iran. Der Rote Halbmond berichtet von mehr als 550 Toten im Iran. Der "Brennpunkt" analysiert die Lage im Nahen Osten, die nach den Angriffen Israels und der USA weiter eskaliert.Der Kriegseintritt der Hisbollah im Libanon macht eine weitere Front an Israels Nordgrenze auf. Die Regierung Netanyahu schließt im Gegenzug einen Bodeneinsatz im Libanon nicht aus. Gleichzeitig steigt die Zahl der Opfer der Luftschläge Israels und der USA im Iran.Wie lange kann der Iran die Region mit Raketen beschießen? Und was können die Attacken der USA und Israels überhaupt langfristig im Iran bewirken? Welche Strategie haben die USA? Wiederholt sich mit der Tötung der iranischen Führungsriege ein Stück Geschichte?Und was bedeutet der Krieg für Deutschland? Rund 30.000 deutsche Touristen sitzen in der Golfregion fest. Nach dem die Bundesregierung zuerst eine Rückholaktion ausgeschlossen hatte, kündigt sie nun die Evakuierung von Kindern, Kranken und Schwangeren an.Im Interview: NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Politikwissenschaftlerin Azadeh Zamirirad (Stiftung Wissenschaft und Politik), Sicherheitsexperte Nico LangeRedaktion: Joana Jäschke und Wolfgang WannerDie "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Direkt im Anschluss an den "Brennpunkt" folgt die Sendung "hart aber fair" bereits um 20:45 Uhr mit dem Thema "Angriff auf Irans Regime: Wohin führt der neue Krieg?".Pressekontakt:SWR Kommunikation, E-Mail: kommunikation@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6227313