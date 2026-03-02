Franke und Bornberg hat die aktuellen Ratingergebnisse für den Bereich Krankenzusatz vorgelegt. Wie bereits in den Vorjahren sind die Unterschiede zwischen den am Markt erhältlichen Tarifen "erheblich". Nur ein Versicherer kann in allen fünf Teilbereichen die Bestnote erreichen. Die Nachfrage nach Krankenzusatztarifen bleibt ungebrochen hoch. Über 24 Millionen Versicherte hierzulande verfügen über einen Zusatzschutz, um den Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufzustocken. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
