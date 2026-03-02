Wo modische Performance auf Innovation im Bereich Hafergetränke trifft

MAILAND, March 02, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avavav und Oatly, der weltweit erste und größte Hersteller von Hafergetränken, präsentieren gemeinsam auf der Mailänder Modewoche die Herbst-/Winterkollektion 2026 von Avavav und verwischen damit die Grenzen zwischen Mode, Performance und Geschmack.

Die Show wurde als umgekehrter Laufsteg inszeniert und stellte das traditionelle Format auf den Kopf: Die Gäste wurden zu den Beobachteten, während die Models als Zuschauer fungierten. In Fortsetzung von Avavavs fortlaufender Erforschung von Mode als Performance statt als Präsentation spielt das Konzept mit Sichtbarkeit, Perspektive und Macht und definiert neu, wer gesehen wird und wer sieht.

In dieser immersiven Welt trat Oatly nicht nur in Erscheinung, sondern machte die Performance trinkbar, indem es Silhouetten in Schlucke verwandelte.

Eine gemeinsame Sprache der Kultur und des Experimentierens

Beate Karlsson, Creative Director von Avavav, äußerte sich wie folgt zum kreativen Austausch:

"Für mich geht es in der Mode darum, Welten zu erschaffen - nicht nur Kleidung. Im Laufe der Jahre hat sich Avavav eher für die Inszenierung von Performances als für traditionelle Modenschauen einen Namen gemacht. Dieses Format ermöglichte es uns, mit Kontrasten zu arbeiten, zwischen Beobachtung und Enthüllung, Tiefe und Unterhaltung, und gleichzeitig auf eine Branche zu reagieren, die trotz ihrer Ausrichtung auf Damenmode und weibliche Konsumenten nach wie vor von einer männlichen Perspektive geprägt ist.

Die Community war uns schon immer wichtig, jedoch erscheint sie uns derzeit bedeutender denn je. Die Zusammenarbeit mit Oatly war für uns eine Selbstverständlichkeit, da das Unternehmen nicht nur Hafergetränke herstellt, sondern auch eine Kultur schafft. Oatly schätzt Humor, Experimentierfreudigkeit und Visionen. Die Getränke wurden zu einer Erweiterung der Kollektion, verspielt, ungewöhnlich, durchdacht und sehr Avavav."

Der kreative Austausch spiegelt die gemeinsame Überzeugung wider, dass Ausdruck keine Grenzen kennen sollte. Beide in Schweden gegründeten Marken sind dafür bekannt, dass sie in ihren jeweiligen Branchen Konventionen infrage stellen: Avavav durch radikale Laufsteg-Performances und Oatly durch kulturprägende Markengeschichten und pflanzliche Innovation.

Von Silhouetten bis hin zu Schlucken

In enger Zusammenarbeit mit Karlsson entwickelte Oatly drei charakteristische Getränke auf Haferbasis, die direkt von den Materialien, Texturen und konzeptionellen Themen der Kollektion inspiriert sind. Das Ergebnis war ein sensorischer Crossover, bei dem Modeideen in Geschmack, Textur und Form umgesetzt wurden - und damit im gleichen kreativen Universum wie die Show selbst existierten.

Rowena Roos, Head of FADE bei Oatly, erklärte:

"Wir wollten die Show von Avavav auf eine Weise unterstützen, die sinnvoll, konzeptionell und vollständig in das Erlebnis integriert ist. In enger Zusammenarbeit mit Beate haben wir ihre Silhouetten und Ideen in drei charakteristische Getränke umgesetzt, die zur Welt der Performance gehören. Es ging nicht darum, Getränke auszuschenken, sondern gemeinsam etwas Unerwartetes zu schaffen."

Der kreative Austausch markiert die kontinuierliche Weiterentwicklung von Oatly über die Kategorie Getränke hinaus, auf der Suche nach kreativen Begegnungen, die Diskussionen über Mode, Kultur und Design anregen.

Die charakteristischen Getränke von Oatly

Die drei exklusiv für die Mailänder Modewoche kreierten Signature-Drinks interpretieren klassische Formen neu - dank der Designsprache von Avavav und der innovativen Haferprodukte von Oatly:

New Fashioned: ein geklärtes Bourbon-Hafergetränk, das einen zeitlosen Klassiker durch eine pflanzliche, modebewusste Perspektive neu interpretiert.

ein geklärtes Bourbon-Hafergetränk, das einen zeitlosen Klassiker durch eine pflanzliche, modebewusste Perspektive neu interpretiert. Lace Bottoms Up: ein alkoholfreies Signature-Getränk, serviert in einem mit Kakaobutter verzierten Glas, das auf die Fragilität, Textur und Kontraste der Kollektion anspielt.

ein alkoholfreies Signature-Getränk, serviert in einem mit Kakaobutter verzierten Glas, das auf die Fragilität, Textur und Kontraste der Kollektion anspielt. Jell-OAT Shot: ein kreativer Jello-Shot auf Haferbasis, der Oatly Matcha, Apfel und Kräuter kombiniert und die Grenzen zwischen Getränk, Dessert und Designobjekt verwischt.

Über Avavav

Avavav ist eine kreative Designermarke, die von den Kontrasten der modernen Kultur geprägt ist und aus der Perspektive der Frau betrachtet wird. Wir sind bestrebt, ein Ökosystem aufzubauen, das sich durch einzigartiges Design, eine starke Identität und unverwechselbares Storytelling auszeichnet. Avavav wird unter der kreativen Leitung von Beate Skonare Karlsson geführt, deren Vision durch ihr Engagement für kreative Unabhängigkeit und die kontinuierliche Erforschung von Form, Proportionen und Silhouetten geprägt ist.

Über Oatly

Wir sind das weltweit erste und größte Unternehmen für Hafergetränke. Seit über 30 Jahren konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Entwicklung von Fachwissen rund um Hafer: eine weltweit bedeutende Nutzpflanze mit einzigartigen Eigenschaften. Unser Engagement für Hafer hat zu wesentlichen technischen Fortschritten geführt, die es uns ermöglicht haben, die Bandbreite des Milchproduktportfolios zu erweitern, einschließlich Alternativen zu Milch, Eiscreme, Joghurt, Kochcremes, Brotaufstrichen und Getränken für unterwegs. Die Marke Oatly hat ihren Hauptsitz in Malmö, Schweden, und ist weltweit in mehr als 50 Ländern erhältlich.

