BRATISLAVA, Slowakei, 19. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Evolveum, das Unternehmen, das hinter midPoint , einer führenden Open-Source-Plattform für Identity Governance und Administration (IGA), steht, gab heute bekannt, dass sein Chief Product Officer, Pavol Mederly, auf dem Gartner Identity & Access Management Summit sprechen wird, der am 9. und 10. März 2026 in London stattfindet und an dem Evolveum auch als Silver Sponsor teilnehmen wird. In dem Maße, in dem sich traditionelle Netzwerkgrenzen auflösen, hat sich die Identität als primärer Sicherheitskontrollpunkt für Unternehmen herauskristallisiert. Angreifer haben es zunehmend auf Anmeldeinformationen und nicht auf die Infrastruktur abgesehen, so dass eine zentrale Sichtbarkeit und eine automatische Zugriffskontrolle auf Identitäten unerlässlich sind. Durch die Durchsetzung des Zugriffs mit den geringstmöglichen Rechten und die Verhinderung einer schleichenden Ausweitung der Berechtigungen trägt die IGA dazu bei, die Angriffsfläche zu verringern und die Ausbreitung eines Verstoßes zu begrenzen. Die Session von Mederly mit dem Titel "The Hidden Cost of Slow Application Onboarding in IGA", findet am 10. März um 15.20 Uhr GMT statt und konzentriert sich auf praktische Ansätze zur Verbesserung des Application Onboarding, eine der hartnäckigsten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einführung von IGA-Programmen. "Das Onboarding von Anwendungen ist nach wie vor eines der größten Probleme und Hindernisse für eine effektive Identitätsverwaltung", so Mederly. "Mit midPilot wenden wir ein KI-gestütztes Konfigurations-Framework an, das die Bereitstellung erheblich beschleunigen, das Risiko reduzieren und Unternehmen dabei helfen kann, Wert viel früher zu realisieren. Es kann auch die Einstiegshürde für kleine und mittlere Unternehmen senken, die traditionell durch Kosten und Komplexität abgeschreckt werden." MidPilot, Evolveums KI-Assistent für das Onboarding von Anwendungen für MidPoint, wurde entwickelt, um die Konfiguration zu rationalisieren und Implementierungsteams durch komplexe Onboarding-Szenarien zu leiten, wodurch die Time-to-Value deutlich verkürzt wird, während die erforderliche Governance beibehalten wird. Auf dem Summit wird Evolveum auch demonstrieren, wie MidPoint das automatisierte Identitäts-Lebenszyklus-Management unterstützt und die Governance in komplexen Identitätsumgebungen stärkt. Weitere Informationen über die Teilnahme von Evolveum am Gartner Identity & Access Management Summit finden Sie hier. Informationen zu Evolveum Evolveum ist ein in der EU ansässiges Unternehmen, das hinter midPoint steht, der von Gartner und KuppingerCole führend anerkannten Open-Source-IGA-Komplettsuite. MidPoint bietet Unternehmen Kontrolle, Transparenz und Effizienz, um Identitätsrisiken zu verringern, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und den Identitätsbetrieb zu modernisieren. Es genießt weltweit das Vertrauen einer Community von Kunden, Partnern und anderen MidPoint-Anhängern und bietet sichere IGA mit Transparenz und professionellem Support. Aufbauend auf diesem Fundament entwickelt Evolveum midPilot, einen KI-Assistenten, der das Onboarding von Anwendungen vereinfacht. Unterstützt wird das Projekt durch das Next Generation EU-Programm der Europäischen Union und die slowakische Behörde für Forschung und Innovation (VAIA).



