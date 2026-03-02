© Foto: Altaf Qadri - APDie Bilder aus Dubai erschüttern Investoren weltweit. Mit Häfen, Airlines und Finanzzentren im Stillstand warnt Marko Kolanovic vor einer systemischen Gefahr für globale Märkte.Die Angriffe des Iran auf Dubai und andere Zentren im Persischen Golf haben am Wochenende ein geopolitisches Erdbeben ausgelöst - mit potenziell weitreichenden Folgen für globale Finanzmärkte. Erstmals seit Jahrzehnten wurden ausgewiesene Steuerparadiese wie Dubai, Abu Dhabi, Doha und Kuwait direkt getroffen. Raketen und Drohnen setzten Teile der Palm Jumeirah in Brand, beschädigten die Etihad Towers und führten zur Schließung des Hafens von Jebel Ali, der 36 Prozent zum BIP Dubais beiträgt. Auch der Luftraum über …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE