Nach den Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran zieht der Reisekonzern TUI Konsequenzen. Reisen in mehrere Staaten der Golfregion wurden vorerst abgesagt oder storniert. An der Börse reagierten Anleger nervös. Die Aktie geriet deutlich unter Druck, da Investoren die möglichen finanziellen Auswirkungen neu bewerten.Reisen kurzfristig gestoppt Betroffen sind unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Bahrain. Aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de