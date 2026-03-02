Anzeige / Werbung

Klarna Aktie 2026: Digitalbank, AI & Wachstum - unterschätzt der Markt Klarna?

Klarna zählt zu den bekanntesten europäischen Fintechs und hat sich seit der Gründung 2005 von einem schwedischen Zahlungsanbieter zu einer globalen Plattform für digitale Konsumentenfinanzierung entwickelt. Das Unternehmen revolutionierte mit seinen Buy-Now-Pay-Later-Lösungen den Onlinehandel, indem es Händlern sofortige Zahlungen garantiert und Kunden flexible Finanzierungsoptionen bietet. Nach Jahren explosiven Wachstums und hoher Bewertungen zwang das schwierigere Zinsumfeld ab 2022 das Unternehmen jedoch zu einem Strategiewechsel. Kostenreduktionen, strengere Risikosteuerung und der klare Fokus auf Profitabilität prägen seitdem die operative Ausrichtung.

2026 präsentiert sich Klarna zunehmend als digitale Bankplattform mit integriertem Shopping-Ökosystem, KI-gestützter Bonitätsprüfung und neuen Banking-Produkten. Besonders der Einsatz von Artificial Intelligence sowie der Ausbau eigener Finanzservices sollen langfristig höhere Margen und stabileres Wachstum ermöglichen. Nach einem euphorisch aufgenommenen Börsengang richtet sich der Blick der Anleger nun auf die Quartalszahlen und die Frage, ob der Markt Klarna weiterhin primär als BNPL-Anbieter bewertet - oder ob die Transformation zur skalierbaren Digitalbank unterschätzt wird. Wie stark die aktuellen Zahlen ausfallen und welche Chancen sich aus dem Chartbild ergeben, analysieren wir im folgenden Video.

