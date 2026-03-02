© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Während sich die weltweiten Aktienmärkte im Abwärtsrausch befinden, explodieren die Energiepreise. Für US-Gasexporteur Cheniere Energy eine große Chance! Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Cheniere Energy Der gemeinsame Angriff der israelischen Luftwaffe sowie der USA auf den Iran und seine Staatsführung stürzen die weltweiten Aktien- und Energiemärkte zum Wochenauftakt in das Chaos. Während Wertpapiere und andere risikoreiche Anlagen aus den Depots der Anlegerinnen und Anleger fliegen, explodieren die Preise für Öl und Gas, nach dem der Iran als Gegenreaktion die Sperrung der Straße von Hormus angekündigt hat. Hierdurch verlaufen rund 20 Prozent der globalen Öl- und Gasexporte. …Den vollständigen Artikel lesen
