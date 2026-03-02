EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass der ETH-Bestand 4,474 Millionen Token erreicht und der Gesamtbestand an Kryptowährungen und Bargeld 9,9 Milliarden US-Dollar beträgt



Bitmine hat 3.040.483 gestakte ETH, was 6,0 Milliarden US-Dollar bei 1.976 US-Dollar pro ETH entspricht; MAVAN-Staking-Lösung auf dem Weg zum Start in Q1 2026 Bitmine besitzt nun 3,71% des ETH-Token-Angebots, über 74 % des Weges zur "Alchemie der 5%" in nur 8 Monaten Bitmine hat kürzlich eine erste Investition in Höhe von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries abgeschlossen Krypto-Assets, liquide Mittel und "Moonshots" von Bitmine summieren sich auf 9,9 Milliarden US-Dollar, einschließlich 4,474 Millionen ETH-Token, Barmittel von 868 Millionen US-Dollar und andere Krypto-Bestände Bitmine führt die Krypto-Treasury-Branche sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit der Steigerung des Krypto-NAV pro Aktie als auch hinsichtlich der hohen Handelsliquidität der BMNR-Aktie an Bitmine ist die 145. meistgehandelte Aktie in den USA, mit einem Umsatz von 0,8 Milliarden US-Dollar pro Tag (5-Tage-Durchschnitt) Bitmine wird weiterhin von einer Gruppe namhafter institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital und der Privatanleger Thomas "Tom" Lee, um das Ziel von Bitmine zu fördern, 5 % der ETH zu erwerben LAS VEGAS, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen"), ein Bitcoin- und Ethereum-Netzwerkunternehmen mit Schwerpunkt auf der Akkumulation von Kryptowährungen für langfristige Investitionen, gab heute bekannt, dass Bitmine Kryptowährungen + Bargeld + "Moonshots" in Höhe von insgesamt 9,9 Milliarden US-Dollar hält. Mit Stand vom 1. März 2026 um 14:00 Uhr ET bestehen die Kryptobestände des Unternehmens aus 4.473.587 ETH zu 1.976 US-Dollar pro ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), 200 Millionen US-Dollar Beteiligung an Beast Industries, 14 Millionen US-Dollar Beteiligung an Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("Moonshots") und insgesamt 868 Millionen US-Dollar an Barmitteln. Die ETH-Bestände von Bitmine machen 3,71% des ETH-Angebots (von 120,7 Millionen ETH) aus. "Bitmine setzt seine Ethereum-Treasury-Strategie weiterhin methodisch um, während wir uns durch die späteren Phasen dieses 'Mini-Krypto-Winters' bewegen. Die geopolitische Unsicherheit hat in den letzten Tagen zugenommen, da die USA mit Kampfhandlungen gegen den Iran begonnen haben, und die Auswirkungen auf die Finanz- und digitalen Asset-Märkte werden in den kommenden Wochen zu spüren sein. Wir erwerben weiterhin kontinuierlich ETH und optimieren die Rendite unserer ETH-Bestände", sagte Thomas "Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine. "In der vergangenen Woche haben wir 50.928 ETH erworben", so Lee weiter. "Bitmine hat Ethereum gekauft, da wir diesen Rücksetzer angesichts der verbesserten Fundamentaldaten als attraktiv ansehen. Unserer Ansicht nach spiegelt der Preis von ETH nicht die hohe Nützlichkeit von ETH und seine Rolle als Zukunft des Finanzwesens wider." Mit Stand vom 1. März 2026 beläuft sich die Gesamtzahl der bei Bitmine gestakten ETH auf 3.040.483 (6,0 Milliarden US-Dollar bei 1.976 US-Dollar pro ETH). "Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn Bitmines ETH vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird), beträgt der ETH-Staking-Gewinn 253 Millionen US-Dollar pro Jahr (unter Verwendung von 2,86 % 7-Tage BMNR-Rendite)", sagte Lee. "Die jährlichen Einsätze belaufen sich jetzt auf 172 Millionen US-Dollar. Und diese 3,0 Millionen ETH sind etwa 68 % der 4,5 Millionen ETH, die von Bitmine gehalten werden. Die CESR (Composite Ethereum Staking Rate, verwaltet von Quatrefoil ) liegt bei 2,83 %, während Bitmines eigene Staking-Operationen eine 7-Tage-Rendite von 2,86 % (annualisiert) erzielten. Wir erzielen weiterhin Fortschritte bei unserer Staking-Lösung namens "The Made in America VAlidator Network" (MAVAN). Dies wird die "branchenführende" Lösung sein, die eine sichere Staking-Infrastruktur bietet und Anfang 2026 eingeführt werden soll. Bitmine arbeitet derzeit mit drei Staking-Anbietern zusammen, während das Unternehmen auf die Vorstellung von MAVAN im Jahr 2026 hinarbeitet", so Lee weiter. Bitmine Crypto Holding ist die Nummer 1 unter den Ethereum-Treasuries und die Nummer 2 unter den globalen Treasuries hinter Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), die 717.722 BTC im Wert von 47 Milliarden US-Dollar besitzt. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury. Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Daten von Fundstrat hat die Aktie ein durchschnittliches tägliches US-Dollar-Volumen von 0,8 Milliarden US-Dollar (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 27. Februar 2026) und rangiert damit auf Platz 145 in den USA, hinter Datadog (Platz 144) und vor Expedia Group (Platz 146) unter 5.704 in den USA börsennotierten Aktien ( statista.com und Fundstrat research). Der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission ("die SEC") sind für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso transformativ wie die US-Maßnahme vom 15. August 1971, mit der das Bretton-Woods-System beendet und der US-Dollar vor 54 Jahren vom Goldstandard gelöst wurde. Dieses Ereignis im Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der heute bekannten Wall-Street-Giganten sowie der Finanz- und Zahlungssysteme. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold. Die Botschaft des Vorsitzenden ist hier zu finden:

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Sitz in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden und eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und öffentliche Marktteilnehmer umzusetzen. Geleitet von seiner Philosophie der "Alchemie der 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primäre Reservewährung und nutzt dabei native Aktivitäten auf Protokollebene, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) einführen, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Assets. Weitere Einzelheiten finden Sie auf X:

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, bei denen es sich um "zukunftsgerichtete Aussagen" handelt. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen über den Fortschritt sowie das Erreichen der Unternehmensziele in Bezug auf den Erwerb und das Staking von ETH, den langfristigen Wert von Ethereum, das weitere Wachstum sowie die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens und die damit verbundenen Vorteile für das Unternehmen. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter Bitmines Fähigkeit, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; Bitmines Fähigkeit, sein aktuelles Geschäft, seine Ethereum-Treasury-Operationen sowie die vorgeschlagenen künftigen Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld von Bitmines Geschäft; sowie den künftigen Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Leistungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC auf www.sec.gov verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923084/BMNR_Weekly_Update__English.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923085/Bitmine_STAKING__BMNR_now_staking_over_3_million_ETH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923086/Bitmine_ALCHEMY_of_5_percent_BMNR_ranked_145_by_5D_avg_daily__volume.jpg

