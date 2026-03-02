Die US-Börsen haben sich am Montag deutlich von ihren frühen Verlusten erholt. Nachdem die Märkte zunächst mit deutlichen Abschlägen auf die Angriffe der USA und Israels auf Iran sowie die folgenden Gegenschläge reagiert hatten, drehten der S&P 500 und der Nasdaq Composite gegen Handelsmitte ins Plus. Der Dow Jones reduzierte seine Verluste spürbar.Im Fokus bleibt der Ölpreis - und damit die Inflationsperspektive. Brent verteuerte sich zwischenzeitlich um bis zu 13 Prozent auf über 82 Dollar je ...Den vollständigen Artikel lesen ...
