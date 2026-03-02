Saguenay, Québec--(Newsfile Corp. - 2 mars 2026) - First Phosphate Corp. (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) (« First Phosphate » ou la « Société ») a obtenu l'approbation conditionnelle d'une entente de contribution non remboursable pouvant atteindre 16,7 millions de dollars canadiens avec le gouvernement du Canada via Ressources naturelles Canada (« RNCan ») dans le cadre du Programme de partenariats internationaux (« PPI »).

Cette contribution financée par le gouvernement du Canada sera utilisée pour évaluer les paramètres techniques et d'ingénierie, y compris les circuits et l'équipement de traitement, nécessaires pour valider la capacité de produire un concentré de phosphate qui réponde aux exigences de qualité du marché des batteries lithium fer phosphate (« LFP »). Les travaux seront menés sur la base des paramètres établis dans le cadre du contrat conclu entre First Phosphate et son acheteur définitif (« Offtaker »).

« Le Canada et ses partenaires investissent des capitaux réels dans les chaînes d'approvisionnement en minéraux essentiels sûres et résilientes dont dépendent nos économies et nos industries de défense », a déclaré l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. « En soutenant des entreprises comme First Phosphate, nous contribuons à fournir les minéraux dont le monde a besoin et à assurer la prospérité et la sécurité que méritent les Canadiens. »

« Ce soutien financier du gouvernement du Canada représente un levier important pour la poursuite de nos travaux de développement », a déclaré Armand MacKenzie, président de First Phosphate. « Cette contribution nous permet de mener à bien des travaux détaillés visant à valider les exigences des applications LFP et les attentes de nos offtakers et partenaires internationaux. »

Les travaux de développement assisteront à renforcer le positionnement stratégique du Canada dans la chaîne de valeur des batteries LFP, grâce au développement d'une capacité nationale de transformation de l'apatite (concentré de phosphate) en acide phosphorique de haute pureté (« PPA ») pour batteries.

Le projet permettra de mettre en œuvre un procédé canadien industrialisable concernant la production d'un concentré de phosphate de qualité batterie, réduisant la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères.

Les activités contribueront à des retombées économiques majeures, incluant la création d'emplois qualifiés et l'implantation potentielle d'une installation canadienne d'acide phosphorique soutenue par une production commerciale locale de concentré de phosphate.

Cette contribution financière est accordée pour la réalisation d'une étude du projet intégré de concentré de phosphate de la Société au Saguenay-Lac-Saint-Jean et couvre des activités admissibles prévues jusqu'en 2028, conformément aux modalités de l'entente. Elle s'inscrit dans une démarche de soutien aux collaborations industrielles et à l'intégration de projets canadiens dans des chaînes d'approvisionnement internationales pour les matériaux utilisés dans les batteries.





Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/8917/285986_39315231b4774bbc_001full.jpg

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques concernant First Phosphate contenus dans le présent communiqué ont été examinés et approuvés par Gilles Laverdière, géo., géologue en chef de First Phosphate, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement national 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers (« NI 43-101 »).

À propos de Ressources naturelles Canada

Ressources naturelles Canada (« RNCan ») est le ministère fédéral responsable de l'élaboration de politiques et de programmes visant à assurer le développement durable et responsable des ressources naturelles du Canada. Par l'entremise de ses initiatives et programmes de financement, incluant le Programme de partenariats internationaux, RNCan soutient des projets qui contribuent au renforcement des chaînes d'approvisionnement, à l'innovation industrielle et à la compétitivité du Canada dans les secteurs des minéraux critiques et stratégiques.

À propos de First Phosphate Corp

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FSE: KD0) est une entreprise d'exploration et de développement minier ainsi que de technologies propres dédiée à la création et à la relocalisation d'une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, allant de la mine au marché, pour la production de batteries LFP en Amérique du Nord. Les marchés cibles incluent le stockage d'énergie, les centres de données, la robotique, la mobilité et la sécurité nationale.

La propriété phare Bégin-Lamarche de First Phosphate, située au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec, Canada, constitue une ressource nord-américaine rare de phosphate igné produisant un phosphate de haute pureté, caractérisé par un très faible niveau d'impuretés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter

Armand MacKenzie

Président

armand@firstphosphate.com

Tél: +1 (514) 618-5289

Relations avec les investisseurs: investor@firstphosphate.com

Relations avec les médias: media@firstphosphate.com

Site web: www.FirstPhosphate.com

Suivez First Phosphate :

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

- 30 -

Informations prospectives et déclarations de mises en garde

Ce communiqué comprend certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « informations prospectives ». Toute déclaration portant sur des prédictions, attentes, convictions, plans, projections, objectifs, hypothèses, événements ou performances futurs (souvent, mais pas toujours, utilisant des expressions telles que « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budgète », « programmé », « prévoit », « estime », « croit » ou « a l'intention » ou des variations de ces termes ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seraient susceptibles de » ou « seront » se produire ou être réalisés) ne sont pas des faits historiques et peuvent constituer des informations prospectives. En particulier, ce communiqué contient des informations prospectives concernant, entre autres: l'exécution et les termes définitifs d'une entente de contribution écrite à conclure entre les parties et le respect par la Société de ses conditions; le montant du financement, les avantages anticipés, le calendrier et les résultats potentiels de l'octroi de financement du PPI dans le cadre de l'entente de contribution avec RNCan et le projet financé, incluant, mais sans s'y limiter, le renforcement de la position stratégique du Canada dans la chaîne de valeur des batteries LFP, le développement d'une capacité nationale pour transformer l'apatite en acide phosphorique purifié (APP) de haute pureté pour les applications de batteries, le développement d'un procédé canadien évolutif pour produire un concentré de phosphate de qualité batterie, la réduction de la dépendance aux chaînes d'approvisionnement étrangères, et la contribution à d'importants bénéfices économiques, incluant la création d'emplois qualifiés et la possible création d'une installation canadienne d'acide phosphorique; et les plans de la Société pour établir et rapatrier une chaîne d'approvisionnement intégrée verticalement, de la mine au marché, pour les batteries LFP en Amérique du Nord. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future, et les résultats réels ou les développements peuvent différer de manière significative de ceux des déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des déclarations prospectives incluent les succès en matière de développement et d'exploration, la disponibilité continue du capital et du financement, et les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Ces déclarations sont basées sur un certain nombre d'hypothèses incluant, entre autres, des hypothèses concernant les conditions économiques et commerciales générales; l'absence de perturbations significatives affectant les activités de la Société ou l'incapacité d'accéder aux intrants nécessaires au projet; l'obtention des permis et le développement des projets conformément aux attentes de la Société l'exactitude des estimations actuelles des ressources minérales de la Société et les résultats des tests métallurgiques; certaines hypothèses de prix pour le P2O5 et le Fe2O3; l'inflation et les prix des intrants des projets de la Société étant approximativement conformes aux niveaux anticipés; le maintien des relations de la Société avec les Premières Nations et autres parties autochtones conformément aux attentes de la Société le maintien des relations de la Société avec d'autres partenaires et fournisseurs tiers conformément aux attentes de la Société et les relations et actions gouvernementales étant conformes aux attentes de la Société. Les investisseurs sont avertis que de telles déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats réels ou les développements peuvent différer de manière significative de ceux projetés dans les déclarations prospectives. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ses déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l'exige. Toutes les informations prospectives contenues dans ce communiqué sont assujetties à ces déclarations de mise en garde.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/285986

Source: First Phosphate Corp.