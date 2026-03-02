© Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpaParamount schluckt Warner Bros. für 100 Milliarden US-Dollar - 79 Milliarden Nettoschulden inklusive. CEO Ellison setzt trotz wachsender Kritik alles auf Größe.Der frisch formierte Medienriese Paramount Skydance geht mit einer gewaltigen Schuldenlast an den Start, wie Reuters berichtete. Vorstandschef David Ellison erklärte am Montag, die Fusion mit Warner Bros. werde das kombinierte Unternehmen mit rund 79 Milliarden Nettoschulden belasten. Gleichzeitig stellte er klar, dass es "keine Pläne" gebe, Kabelsender zu verkaufen oder abzuspalten. Zuvor hatte Paramount das Übernahmeangebot über 100 Milliarden US-Dollar, entsprechend 31 US-Dollar je Aktie, endgültig besiegelt. Netflix hatte sich …Den vollständigen Artikel lesen
