Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Erweiterung seines 5G-RedCap-Portfolios mit der Einführung des RM255C-GL für globale Märkte und des RG255C-NA für den nordamerikanischen Markt bekannt und stärkt damit sein Mid-Tier-5G-Angebot für weltweite Implementierungen.

Da 5G zunehmend in Industrie- und IoT-Bereiche vordringt, wird der Bedarf an Lösungen, die hohe Leistung mit Kosteneffizienz verbinden, immer wichtiger. Zwischen dem Hochgeschwindigkeits-eMBB und dem Schmalband-NB-IoT positioniert, hat sich 5G RedCap (Reduced Capability) als ideale Technologie herausgestellt, um diese Lücke im mittleren Konnektivitätssegment zu schließen. Mit einem umfassenden Produktportfolio und globaler Implementierungskompetenz ermöglicht Quectel einen nahtlosen Übergang für IoT-Anwendungen mit mittlerer Geschwindigkeit hin zu skalierbarer 5G-Konnektivität.

Das RM255C-GL ist ein 5G-Sub-6GHz-RedCap-Modul im M.2-Formfaktor, das gemäß 3GPP Release 17 entwickelt wurde. Es unterstützt Spitzendatenraten von bis zu 223 Mbit/s im Downlink und 123 Mbit/s im Uplink, mit 5G Sub-6GHz Standalone (SA)-Betrieb und LTE Cat 4-Fallback. Die Abwärtskompatibilität mit Release 15- und Release 16-Netzwerken gewährleistet eine reibungslose Bereitstellung in bestehenden Infrastrukturen. Das RM255C-GL wurde für nahtlose Upgrades entwickelt und ist pin-to-pin-kompatibel mit den 5G-Serien RM5x0N und RM50xQ von Quectel sowie pin-to-pin- und größenkompatibel mit ausgewählten LTE-A- und 4G-Modulen, darunter die Serien EM06, EM12, EM160R-GL und EM05, was die Migration von LTE zu 5G RedCap vereinfacht.

Das Modul integriert die Qualcomm IZat Gen 9VT-Ortungstechnologie mit optionaler Multi-Konstellations-GNSS-Unterstützung (GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS und NavIC) und ermöglicht so eine schnelle, genaue und zuverlässige Positionsbestimmung. Mit weltweiter 5G- und LTE-Abdeckung, Unterstützung für den 5G-SA-Modus, integrierten Protokollstacks und Hochgeschwindigkeits-USB-2.0- und PCIe-2.0-Schnittstellen eignet sich das RM255C-GL hervorragend für eine Vielzahl von Mid-Tier-IoT-Anwendungen.

Das RG255C-NA ist ein 5G-RedCap-Sub-6GHz-LGA-Modul, das in Übereinstimmung mit 3GPP Release 17 entwickelt wurde. Das Modul unterstützt wichtige 5G-Funktionen wie URLLC und Network Slicing und liefert Spitzendatenraten von bis zu 223 Mbit/s im Downlink und 123 Mbit/s im Uplink. Es arbeitet im 5G Sub-6GHz Standalone (SA)-Modus mit LTE Cat 4 Fallback und ist abwärtskompatibel mit Release 15- und Release 16-Netzwerken, was eine reibungslose Migration und eine breite Netzabdeckung gewährleistet. Das RG255C-NA ist mit der kompakten 4G-Modulserie EG2x von Quectel kompatibel und vereinfacht Design-Upgrades, während es die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer Geschwindigkeit an höhere Kapazität, geringe Latenz und verbesserte Zuverlässigkeit in industriellen und kommerziellen Einsatzbereichen erfüllt.

Das RG255C-NA wurde speziell für industrielle Anwendungen entwickelt und integriert die Qualcomm IZat Gen 9VT-Ortungstechnologie, die Multi-Konstellations-GNSS einschließlich GPS, GLONASS, NavIC, BDS, QZSS und Galileo unterstützt. Der integrierte GNSS-Empfänger optimiert die Produktentwicklung und ermöglicht eine schnelle, genaue und zuverlässige Positionierung. Eine umfassende Suite von Internetprotokollen, Industriestandard-Schnittstellen, darunter USB 2.0, PCIe 2.0, PCM, UART, SGMII und SPI, sowie USB-Treiberunterstützung für Windows 10/11, Linux und Android gewährleisten eine breite Kompatibilität und Flexibilität für eine Vielzahl von 5G-RedCap-IoT-Anwendungen.

"Die Kommerzialisierung von 5G RedCap ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur flächendeckenden Verbreitung von 5G. Lange Zeit stand die Branche vor schwierigen Kompromissen zwischen Leistung und Kosten. Die Einführung der beiden neuen RedCap-Module von Quectel zielt darauf ab, dieses zentrale Problem zu lösen", kommentierte Leo Yao, Produktdirektor bei Quectel Wireless Solutions. "Quectel bietet nicht nur ein Modul, sondern eine Komplettlösung einschließlich Hardware-Referenzdesigns für Anwendungsszenarien, externen Edge-Computing-Fähigkeiten und globalen Zertifizierungen, wodurch die Produktentwicklungsbarrieren und die Markteinführungszeit für Kunden erheblich reduziert werden."

Da sich die Einführung von 5G über die Verbrauchermärkte hinaus auf industrielle Anwendungen ausweitet, wächst die Nachfrage nach Lösungen, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Kosten und Energieeffizienz herstellen. In Anwendungsfällen mit mittlerer bis hoher Geschwindigkeit, wie z. B. industrielles IoT, Videoüberwachung und Wearables, können herkömmliche 5G-Module in Bezug auf Kosten, Stromverbrauch und Formfaktor überdimensioniert sein, während 4G-Technologien nicht über die Bandbreite, Latenz und langfristige Roadmap verfügen, die für zukünftige Bereitstellungen erforderlich sind, insbesondere angesichts der fortschreitenden LTE-Auslaufpläne in Märkten wie den Vereinigten Staaten. 5G RedCap, definiert im 3GPP Release 17-Standard, schließt diese Lücke, indem es die Gerätefunktionen optimiert, um Komplexität, Kosten und Energieverbrauch deutlich zu reduzieren und gleichzeitig die wesentlichen 5G-Funktionen beizubehalten. RedCap positioniert sich zwischen LTE Cat 4/6 und vollem 5G und wird zu einem wichtigen Wegbereiter für die skalierbare Einführung von 5G in Industriequalität.

In Branchen wie Energie, mobiles Breitband und Wearables überwindet 5G RedCap die mit herkömmlichen 5G-Modulen verbundenen Kosten- und Leistungsbeschränkungen und bietet die richtige Konnektivität, um eine groß angelegte digitale Transformation zu unterstützen. RedCap eignet sich gut für Smart-Grid-Implementierungen und bietet die extrem zuverlässige Leistung mit geringer Latenz, die Versorgungsunternehmen benötigen, während gleichzeitig die Komplexität und die Kosten der Module reduziert werden. In mobilen Hotspots und industriellen Sensornetzwerken ermöglicht es eine skalierbare, kosteneffiziente 5G-Konnektivität, die ideal für intelligente Fabriken mit einer großen Anzahl verbundener Geräte ist. Bei Wearables wie Smartwatches und Fitness-Trackern senkt RedCap den Stromverbrauch und die Modulgröße, unterstützt kompakte Designs und verlängert die Akkulaufzeit, während es 5G in Verbraucher- und Profi-Geräte der nächsten Generation bringt.

Der RM255C-GL und der RG255C-NA haben die erforderlichen behördlichen und branchenkonformen Zertifizierungen erfolgreich abgeschlossen und sind damit für den weltweiten Einsatz bereit. Das RG255C-NA ist nach den Standards FCC, IC und PTCRB zertifiziert, während das RM255C-GL die Zertifizierungen CE, RCM, FCC, IC, GCF und PTCRB erhalten hat. Diese umfassende Abdeckung der Zulassungen vereinfacht die Gerätezertifizierung, verkürzt die Markteinführungszeit und gibt den Kunden Vertrauen in eine nahtlose, konforme Integration in den Zielregionen.

