Die Integration von AMD EPYC-CPUs in die Wind-River-Cloud-Plattform ermöglicht es Betreibern, Open-RAN- und KI-Workloads auf einer gemeinsamen Infrastruktur bereitzustellen

Wind River, ein Unternehmen von Aptiv und weltweit führender Anbieter von Software für den intelligenten Edge, arbeitet mit AMD zusammen, um die branchenweit erste kommerziell verfügbare Plattform anzubieten, die Open-RAN-Funktionen (Open Radio Access Network) und AI-RAN-Workloads (Artificial Intelligence-powered Radio Access Network) auf gemeinsamer Hardware vereint. Die Lösung adressiert eine entscheidende Herausforderung für Betreiber: Herkömmliche Ansätze erfordern separate Systeme für Funkzugangsnetze und KI-Anwendungen, was die Kapitalkosten verdoppeln und zu einer erheblichen Komplexität bei der Integration führen kann.

Durch die Kombination von AMD EPYC-CPUs mit der Wind-River-Cloud-Platform bietet Wind River eine produktionsreife Lösung, die virtualisierte RAN-Funktionen und KI-Inferenz nebeneinander auf derselben verteilten Plattform hosten kann. Dieser architektonische Ansatz ermöglicht es Betreibern, Echtzeit-KI-Funktionen wie Verkehrsprognosen, Anomalieerkennung, Energieoptimierung und Netzwerkintelligenz einzuführen, ohne die Duplikate, die die Einführung von AI-RAN bisher behindert haben.

Die gemeinsam entwickelte Plattform ermöglicht Betreibern Folgendes:

Reduzierung der Infrastrukturkosten und der betrieblichen Komplexität durch die Vereinheitlichung von Open-RAN- und AI-RAN-Workloads auf gemeinsamer Hardware anstelle der Wartung separater Systeme.

durch die Vereinheitlichung von Open-RAN- und AI-RAN-Workloads auf gemeinsamer Hardware anstelle der Wartung separater Systeme. Bereitstellung KI-gesteuerter Funktionen direkt am Netzwerkrand , einschließlich Echtzeit-Verkehrsprognosen, Anomalieerkennung und Energieoptimierung neben virtualisierten RAN-Funktionen.

, einschließlich Echtzeit-Verkehrsprognosen, Anomalieerkennung und Energieoptimierung neben virtualisierten RAN-Funktionen. Effiziente Skalierung über Tausende von verteilten Standorten hinweg mit automatisiertem Lebenszyklusmanagement, Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz.

mit automatisiertem Lebenszyklusmanagement, Ausfallsicherheit und Fehlertoleranz. Weiterentwicklung ohne Hardware-Austausch durch Hinzufügen fortschrittlicher KI-Funktionen bei steigenden Anforderungen unter Beibehaltung der architektonischen Flexibilität.

"Da Betreiber von Open-RAN-Tests zu kommerziellen Implementierungen übergehen, wird KI zu einer entscheidenden Funktion und nicht mehr nur zu einem zukünftigen Zusatz", so Javed Khan, Executive Vice President und President, Intelligent Systems, Aptiv. "Zusammen mit AMD ermöglichen wir es Kunden, KI nahtlos in ihre Netzwerke zu integrieren, ohne die Infrastruktur zu verdoppeln, und bieten ihnen die benötigte Intelligenz ohne zusätzliche Komplexität."

"KI-Lösungen für Telekommunikationsanbieter erfordern eine flexible und leistungsstarke Recheninfrastruktur, die sowohl Echtzeit-RAN-Workloads als auch KI-Inferenz unterstützen kann", so Philip Guido, Chief Commercial Officer bei AMD. "Unsere erstklassigen AMD EPYC-CPUs bieten die Leistung und Skalierbarkeit, die für KI-gesteuerte RAN-Architekturen erforderlich sind. Unsere Zusammenarbeit mit Aptiv und Wind River bietet deren Kunden eine Lösung, die auf bewährten Technologien basiert, sodass Betreiber KI einsetzen können, um ihre Geschäftsabläufe und Anforderungen zu unterstützen."

Die Partnerschaft umfasst gemeinsame Entwicklungsarbeiten mit Schwerpunkt auf der Optimierung des AI-RAN-Software-Stacks und der gemeinsamen Optimierung von Hardware und Software, eine Entwicklungsroadmap sowie Proof-of-Concept-Implementierungen. Live-Demonstrationen und technische Architekturübersichten sind während der gesamten MWC Barcelona 2026 am Wind-River-Stand in Halle 2, Stand 2F25, verfügbar.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260301789728/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT

Jenny Suh

Wind River

510-749-2972

jenny.suh@windriver.com