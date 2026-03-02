Neuer 5-Jahres-Vertrag bietet Flexibilität und Diversifizierung für das LNG-Portfolio

Heute gaben Venture Global, Inc. (NYSE: VG) und Trafigura den Abschluss eines neuen, verbindlichen Vertrags über den Kauf von rund 0,5 Millionen Tonnen pro Jahr (MTPA) Flüssigerdgas (LNG) aus den USA von Venture Global für einen Zeitraum von fünf Jahren ab 2026 bekannt. Dieser mittelfristige Vertrag bietet Kunden auf dem globalen LNG-Markt mehr Flexibilität und sorgt für eine größere Diversifizierung des LNG-Portfolios von Venture Global.

"Trafigura ist ein weltweit führendes Unternehmen im LNG-Handel, und wir freuen uns, diesen mittelfristigen LNG-Liefervertrag mit ihnen abzuschließen, um den Markt mit flexiblem und zuverlässigem US-amerikanischem LNG zu versorgen", sagte Mike Sabel, CEO von Venture Global. "Die weltweite Energienachfrage ist stärker denn je, und dies ist ein wichtiger Schritt zur Umsetzung unserer Strategie, mehr mittelfristige Verträge abzuschließen, um die Laufzeit unseres LNG-Portfolios zu diversifizieren. Venture Global freut sich darauf, dazu beizutragen, dass die Welt kurz-, mittel- und langfristig gut versorgt bleibt."

Igor Marin, Global Head of Gas, Power Renewables bei Trafigura, kommentierte: "Diese Vereinbarung mit Venture Global, einem führenden amerikanischen Produzenten und Exporteur von LNG, stärkt und diversifiziert unser globales Portfolio weiter und verbessert unsere Fähigkeit, Kunden in wichtigen internationalen Märkten mit US-Lieferungen zu versorgen. Die Versorgung mit US-LNG wird für die globale Energiesicherheit immer wichtiger, und wir freuen uns darauf, diese Zusammenarbeit mit Venture Global auszubauen."

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Über Trafigura

Trafigura ist ein führender Rohstoffkonzern, der sich im Besitz seiner Mitarbeiter befindet und vor über 30 Jahren gegründet wurde. Als Dreh- und Angelpunkt der globalen Versorgung verbindet Trafigura wichtige Ressourcen, um die Welt mit Energie zu versorgen und aufzubauen. Wir nutzen Infrastruktur, Marktkenntnisse und unser weltweites Logistiknetzwerk, um Öl und Erdölprodukte, Metalle und Mineralien, Gas und Strom von ihrem Produktionsort zu ihrem Verwendungsort zu transportieren und dabei starke Beziehungen aufzubauen, die Lieferketten effizienter, sicherer und nachhaltiger machen. Wir investieren in Projekte und Technologien im Bereich erneuerbare Energien, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu erleichtern, unter anderem über MorGen Energy und das Joint Venture Nala Renewables.

Zur Trafigura-Gruppe gehören auch Industrieanlagen und operative Unternehmen, darunter der Multimetallproduzent Nyrstar, das Kraftstofflager- und -vertriebsunternehmen Puma Energy, das Joint Venture Impala Terminals und Greenergy, ein Anbieter und Vertreiber von Kraftstoffen und Biokraftstoffen. Die Gruppe beschäftigt rund 14.500 Mitarbeiter, von denen über 1.400 Aktionäre sind, und ist in über 150 Ländern tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Wir beabsichtigen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unter die Safe-Harbor-Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen fallen, die in Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der "Securities Act") und in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung (der "Exchange Act") enthalten sind. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie "können", "könnten", "werden", "sollten", "erwarten", "planen", "projizieren", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "verfolgen", "anstreben", "fortsetzen", die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, die Risiken, Ungewissheiten und Annahmen über uns unterliegen, können Aussagen über unsere zukünftige Leistung, unsere Verträge, unsere erwarteten Wachstumsstrategien und erwarteten Trends, die sich auf unser Geschäft auswirken, enthalten. Diese Aussagen sind lediglich Prognosen, die auf unseren aktuellen Erwartungen und Einschätzungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren. Es gibt wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unser Bedarf an erheblichem zusätzlichem Kapital für den Bau und die Fertigstellung zukünftiger Projekte und damit verbundener Vermögenswerte sowie unsere potenzielle Unfähigkeit, eine solche Finanzierung zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; unsere potenzielle Unfähigkeit, die Kosten für unsere Projekte genau zu schätzen, und das Risiko, dass der Bau und Betrieb von Erdgasleitungen und Leitungsanschlüssen für unsere Projekte mit Kostenüberschreitungen und Verzögerungen im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen, Entwicklungsrisiken, Arbeitskosten, der Nichtverfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, Betriebsrisiken und anderen Risiken verbunden ist; die Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft der globalen Handelsdynamik, internationaler Handelsabkommen und der Position der Vereinigten Staaten im internationalen Handel, einschließlich der Auswirkungen von Zöllen; unsere Abhängigkeit von unseren EPC- und anderen Auftragnehmern für die erfolgreiche Fertigstellung unserer Projekte, einschließlich der potenziellen Unfähigkeit unserer Auftragnehmer, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen; verschiedene wirtschaftliche und politische Faktoren, einschließlich des Widerstands von Umwelt- oder anderen öffentlichen Interessengruppen oder der mangelnden Unterstützung durch lokale Behörden und Gemeinden, die für unsere Projekte erforderlich ist, was sich negativ auf den Genehmigungsstatus, den Zeitplan oder die gesamte Entwicklung, den Bau und den Betrieb unserer Projekte auswirken könnte; und Risiken im Zusammenhang mit anderen Faktoren, die unter "Punkt 1A. Risikofaktoren" unseres Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, sowie in allen nachfolgenden Berichten, die bei der SEC eingereicht wurden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Annahmen, die wir zum jetzigen Zeitpunkt für angemessen halten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Investorenkontakt:

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com



Medienkontakt:

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com