Radiobotics tritt Medimaps Group bei, wodurch ein globaler Anbieter von KI-unterstützter Software für medizinische muskuloskelettale Bildgebung (MSK) entsteht.

Die Transaktion soll nach der Erteilung der dänischen Genehmigung für Foreign Direct Investment (FDI) und der Erledigung sonstiger üblicher Voraussetzungen erfolgen.

Gemeinsam werden sie die Lücke zwischen Präventionsmaßnahmen für die Gesundheit der Knochen und der Diagnostik akuter Traumata schließen, wodurch das Portfolio von Röntgen und DXA erweitert wird: Entdeckung von Brüchen, Bewertung der Brüchigkeit von Knochen und Vorhersage von Bruchrisiken.

Die gemeinsame Entität wird dank eines robusten Netzwerks von Direkt- und Partnerkanälen in 90 Ländern vertreten sein.

Beide Unternehmen werden ihre eigenen etablierten Marken behalten, werden jedoch bei R&D sowie geschäftlich eng zusammenarbeiten.

Medimaps Group S.A., global führend bei KI-unterstützter Software für die Bildgebung der Mikroarchitektur von Knochen, und Radiobotics ApS, ein führender Anbieter von KI-basierten Lösungen der MSK-Radiologie, haben heute den Abschluss einer strategischen Vereinbarung über einen Merger bekannt gegeben. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt einer Genehmigung der dänischen Behörden für das Foreign Direct Investment (FDI) und sonstiger üblichen Formalitäten. Durch den Merger werden die Fähigkeiten der beiden Spezialisten für KI-unterstützte medizinische Bildgebung kombiniert. Ziel ist es, komplementäre Technologien, klinische Bewertung und globale geschäftliche Aktivitäten zu einer gemeinsamen MSK-Vision zu verschmelzen.

Peter Ulvskjold from Radiobotics (left) and Didier Hans from Medimaps Group (right)

Die gemeinsame Organisation wird ein umfassendes Portfolio an KI-unterstützten medizinischen Bildgebungslösungen für Röntgen und DXA anbieten, was die automatische Entdeckung von Knochenbrüchen, die Bewertung der Brüchigkeit von Knochen und die Vorhersage des Bruchrisikos umfasst. Die Lösungen für die Mikroarchitektur von Knochen der Medimaps Group wie zum Beispiel TBS Osteo und TBS Reveal zusammen mit RBfracture, Radiobotics' Flaggschiff für die Entdeckung von durch Traumata bedingten Schädigungen, passen sich dank PACS-Fähigkeiten nahtlos in bestehende Workflows der Radiologie ein.

Die Mission der gemeinsamen Entität ist die Bekämpfung der stillen Krise der Knochengesundheit durch die Schließung der Lücke zwischen reaktiver Diagnostik und Prävention. Dank dieser Partnerschaft wird das weltweit erste End-to-End KI-Ökosystem für MSK entstehen: Jede Röntgenaufnahme wird zu einem Tool sowohl für die Entdeckung von Schädigungen als auch für langfristige Vorhersagen. Um dies zu erreichen, wird die Organisation ihr gemeinsames klinisches Fachwissen, die operativen Fähigkeiten und die bestehenden Vertriebsnetze, die sich über 90 Länder einschließlich der USA erstrecken, nutzbar machen. Zielgruppen sind Krankenhäuser, Kliniken und Radiologiezentren.

"Dieser Merger ist ein wichtiger Meilenstein der langfristigen Strategie von Medimaps Group, führend bei der Gesunderhaltung von Knochen zu sein," sagte Univ.-Prof. Dr. Didier Hans, Mitgründer und CEO der Medimaps Group. "Wir möchten Radiologen eine einzige, vertrauenswürdige Plattform für die Entdeckung von Brüchen und die Vorhersage der Bruchwahrscheinlichkeit zu bieten. So können Klinikärzte bessere Entscheidungen treffen, die Patienten erhalten ein besseres Ergebnis und Gesundheitssysteme profitieren von effizienteren, empirisch fundierten Behandlungen."

Ein gemeinsames Führungsteam wird die neue Organisation leiten, was Kontinuität bei der Umsetzung der Strategie und Unterstützung gewährleistet und von der MSK-Expertise beider Marken profitiert. Da beide Seiten an der Führung beteiligt sind, entsteht ein wachstumsstarkes, kollaboratives Umfeld, das die Erfahrungen beider Unternehmen vereint.

"Radiobotics hat sich schon immer an Wissenschaft und praktischem klinischem Nutzen orientiert", sagte Peter Ulvskjold, CEO von Radiobotics und Mitglied des Medimaps Group Executive Committee. "Eine enge Zusammenarbeit mit der Medimaps Group wird den Zugang zu unserer Technologie beschleunigen. Es ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Vision, Patienten eine sofortige, präzise und fachgerechte Behandlung durch MSK-Bildgebung zukommen zu lassen, 24/7, unabhängig von der Zeit, der Infrastruktur oder Personalmangel."

Frakturen bleiben oft anfallende und operativ herausfordernde Aufgaben für Krankenhäuser und Notfallstationen. Häufige Traumata, zeitkritische Entscheidungen und das Risiko von fehlenden oder verspäteten Diagnosen üben auf Mitarbeiter in Kliniken erheblichen Druck aus. Für Patienten sind die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit von Diagnosen bei Brüchen entscheidend und auch der Effizienz von Krankenhäusern kommt dies zugute. Osteoporose und die damit einhergehende Brüchigkeit der Knochen stellen für Gesundheitssysteme eine erhebliche klinische und wirtschaftliche Belastung dar. Derzeit belaufen sich die jährlichen Kosten auf $22 Milliarden und sie sollen bis 2040 auf mehr als $95 Milliarden steigen.1

Eine frühzeitige Erkennung von fragilen Knochen und eine genaue Risikobewertung sind entscheidend für eine rechtzeitige Intervention. So können Brüche verhindert werden, bevor sie eintreten. Durch KI-unterstützte Bildgebungslösungen wie RBfracture, TBS Reveal und TBS Osteo können Radiologen Risikopatienten viel eher erkennen und eine proaktive klinische Behandlung einleiten.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion werden nicht veröffentlicht.

Über die Medimaps Group

Die Medimaps Group wurde von Ärzten und klinischen Forschern gegründet und kombiniert Schweizer Innovation mit einer globalen Präsenz, um im Bereich des Knochengesundheitsmanagements führend zu sein. Wir bieten Gesundheitsfachkräften weltweit fortschrittliche KI-gestützte Software, die eine umfassende Beurteilung der Knochenmikroarchitektur ermöglicht.

Unsere Passion für muskuloskelettale Gesundheit basiert auf gründlichem, wissenschaftlichen Fachwissen und einer Zusammenarbeit von anerkannten Akademikern, Klinikpersonal, Industriepartnern und Patientenvereinigungen. Die Wissenschaft hinter unseren Anwendungen für Bildgebung und empirische klinische Daten sind der Kern von Medimaps Group's Identität.

Die Medimaps Group mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Frankreich. Die US-Tochtergesellschaft Medimaps Group USA LLC vermarktet die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens.

Weitere Informationen finden Sie unter www.medimaps.ai

Über Radiobotics

Das ausgezeichnete dänische MedTech-Unternehmen Radiobotics wurde 2017 gegründet. Es verbessert muskuloskelettale (MSK) Radiologie durch KI-basierte Lösungen. Radiobotics' Flaggschiff RBfracture unterstützt Notfalldiagnostik und Radiologie mit hochpräzisen Aufnahmen bei Traumata, wie Brüchen, Verrenkungen, Lipohermatrose und Ergüssen.

Radiobotics' ermöglicht präzise, MSK-Behandlungen, 24/7, unabhängig vom Zeitpunkt oder Personalengpässen. Das Unternehmen arbeitet eng mit führenden klinischen Institutionen, wie zum Beispiel dem Oxford University Hospital (OUH), am weltweit ersten und umfassendsten randomisierten klinischen Versuch zur Auswertung von KI-Einsatz bei Notfällen zusammen. Angestrebt wird die NICE-Zulassung für den Einsatz bei Notfällen im NHS.

