Potsdam, 02. März 2026 - LEEF platziert eine Folgeanleihe



Die jüngste Geschichte von LEEF ist eine Transformation. Als die erste Anleihe 2023 platziert wurde, war das Unternehmen ein Palmblattspezialist. Im vergangenen Jahr wurde dann die Verschmelzung mit der wisefood GmbH vollzogen. Im Laufe des Jahres wurde die Zusammenführung dann nicht nur administrativ, sondern vor allem auch prozessual und technisch abgeschlossen.



LEEF hat bis zur Übernahme von wisefood stets nur große Distributoren mit einer Mindestabnahmemenge von einem Schiffscontainer beliefert. Nach Abschluss der Verschmelzung ist LEEF in allen Marktsegmenten und in allen Vertriebskanälen mit allen Liefermengen selbst aktiv - als nachhaltiger Vollsortimenter mit über 800 Artikeln für Gastronomie, Catering, Hotellerie, Veranstalter und Privatkunden. Das Potsdamer Unternehmen ist auf amazon stark präsent, nicht nur in Deutschland, der Rollout nach Frankreich, Italien und Spanien ist im Gange. Der Onlineshop wisefood.eu wird ebenfalls sukzessive nach Europa erweitert. Zusätzlich erfolgt die Anbindung an weitere relevante Vertriebsplattformen, wie Unite, Metro Markets und andere, die gerade angebunden bzw. ausgebaut werden. Weiter betrieben wird natürlich das bisherige Offline-Geschäft, also der Vertrieb in bestehende Großdistributionen. Ein permanenter Prozess ist die markt- und kundengerechte Anpassung der Sortimente in Hinblick auf nachhaltige Materialien und Produkte. Das Geschäftsmodell zielt nunmehr auf B2C, B2B sowie B2B2B.



Für diese Transformation wurde das Unternehmen im vergangenen Jahr vollständig umgebaut.



Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und Frühlingsboten, ziehen auch das Geschäft und der Umsatz wieder an. LEEF hat sich mit der Unterstützung seiner Gesellschafter bereits auf diesen Zeitpunkt vorbereitet und diese Vorbereitung in den vergangenen Monaten mit Liquidität in Höhe von 1,5 Mio. € unterlegen lassen.



Aus Sicht der Geschäftsführung ist dies der beste Zeitpunkt, um mit einer Anleihe und dem Deutschen Nachhaltigspreis 2026 "im Gepäck" zu starten, und so das Gesamtgeschäft nachhaltig noch schneller steigen zu lassen, die Läger noch weiter aufzufüllen und sich noch mehr Marktanteile zu erarbeiten. Daher ist die Anleihe auf genau diesen Zeitpunkt hin abgestimmt worden und startet jetzt direkt in die verstärkte Wachstumsphase hinein.



Das "neue" LEEF und die Marke wisefood- ein One-Stop-Shop für nachhaltige Verpackungen



LEEF ist ein führender Anbieter nachhaltiger Verpackungslösungen und vertreibt umweltfreundliches Geschirr sowie innovative Take-Away-Verpackungen aus CO2-neutralem und kompostierbarem Palmblatt. Durch die Fusion wird das Sortiment um essbare Trinkhalme, kompostierbare Becher und viele weitere innovative Produkte von wisefood erweitert. Als Vollsortimenter wird künftig jede Bestellgröße abgedeckt: Vom eigenen Webshop über die Amazon-Shops von LEEF und wisefood , mit anderen Plattformen bis hin zu europäischen Paletten- und weltweiten Containerlieferungen.



Mit essbarem Geschirr und internationalen Patenten im Bereich blattbasierter Verpackungen setzen die Marken LEEF und wisefood neue Standards für umweltfreundliche Verpackungen - ohne Kompromisse bei Qualität und Design. Nachhaltigkeit ist bei LEEF nicht nur eine Marketingstrategie, sondern die Basis für langfristiges Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg. Das Unternehmen setzt sich konsequent gegen Greenwashing ein und schützt mit der Initiative LEEF unlimited für jeden verkauften Teller einen Quadratmeter Regenwald auf Festivals wie Lollapalooza, Karneval der Kulturen oder dem Garbicz.



