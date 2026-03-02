Die US-Börsen haben sich am Montag im Handelsverlauf deutlich von ihren Tagestiefs erholt. Nachdem der S&P 500 infolge der US- und israelischen Angriffe auf den Iran zunächst stark unter Druck geraten war, griffen Anleger beherzt zu. Am Ende gingen die US-Indizes teilweise sogar mit einem leichten Plus aus dem Handel. Der Dow Jones ist mit lediglich mit einem Minus von 73 Punkten beziehungsweise 0,2 Prozent in die neue Handelswoche gestartet. Im Tief hatte er noch fast 600 Punkte abgegeben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
