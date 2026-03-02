xSIM-Orchestrierung bietet netzwerkübergreifende Leistung und einheitliche globale FWA-Bereitstellung.

SIMO, ein führender Anbieter innovativer mobiler Konnektivitätslösungen, gab heute die Erweiterung seiner Enablement-Strategie für Anbieter bekannt, um ausfallsichere Bereitstellungen von drahtlosem Festnetzzugang für Unternehmen über mehrere Mobilfunknetze für Primär- und Backup-Anwendungen zu unterstützen. SIMO wird seine Entwicklung zur Anbieter-Enablement-Plattform für FWA der Enterprise-Klasse auf dem Mobile World Congress 2026 am MediaTek-Stand (Halle 3, Stand 3D10) demonstrieren.

"Die Zukunft von Unternehmens-FWA ist keine Einzelnetz-Konnektivität, sondern intelligent orchestrierte Multi-Netz-Konnektivität", sagte Eric Plam, Chief Revenue Officer bei SIMO. "Durch die Kombination von KI-gestützter Auswahl lokaler Netze und zentralisierter globaler Steuerung können Anbieter resiliente Konnektivität im großen Maßstab bieten und gleichzeitig von wiederkehrenden Umsätzen durch Managed Services profitieren."

Die xSIM-Orchestrierung von SIMO operiert sowohl in der Firmwareschicht des Geräts als auch in der Cloud. Auf diese Weise bietet SIMO eine intelligente Multi-Netz-Auswahl, lokale native Netzwerkanbindung und zentralisiertes Leistungsmanagement in verschiedenen Regionen. Dadurch können Anbieter resilientere Service-Level Agreements bieten, Abhängigkeiten von Roaming-Anbietern reduzieren, Datenhoheitsanforderungen unterstützen und skalierbare Umsatzmöglichkeiten durch Managed Services in Einzelhandel, Remote-Büros, Einzelhandelsgeschäften, EV-Ladestationen und temporären Standortbereitstellungen erschließen.

Durch die KI-gestützte Anbieterauswahl in Echtzeit wird jedes Gerät dynamisch mit dem stärksten nationalen Netz verbunden, wodurch die Betriebszeit verbessert und Kundendiensteinsätze durch dynamische Anbieteroptimierung verringert werden. SIMO bietet eine einzige Architektur für verschiedene Regionen mit zentralisierter Übersicht über Flotten und Richtlinienkontrolle, was internationale Markteinführungsfristen verkürzt.

SIMO Connect liefert API-gestützte Überwachung und Optimierung über globale Flotten hinweg. Dies reduziert die Betriebskomplexität für Unternehmensbereiche. Die Plattform ermöglicht es Anbietern auch, verwaltete FWA-Services über eine skalierbare Architektur für Unternehmenssegmente auszubauen, was wiederum wiederkehrenden, konnektivitätsbezogenen Umsatz über die Hardwareeinnahmen hinaus fördert.

Wenn Sie weitere Informationen über SIMO und seine Lösungen wünschen oder ein Treffen beim Mobile World Congress 2026 vereinbaren möchten, besuchen Sie https://page.simo.co/mwc-2026

Über SIMO

SIMO, das in Silicon Valley gegründet wurde und dort seinen Sitz hat, definiert globale mobile Konnektivität mit seiner patentierten virtuellen SIM-Technologie (vSIM) und seiner KI-gestützten Konnektivitätsplattform neu. Die Plattform von SIMO wird in mehr als 145 Ländern eingesetzt und von hunderten von Mobilfunkanbietern unterstützt. Sie verbindet Benutzer automatisch mit den leistungsstärksten lokalen 5G- und 4G-LTE-Netzwerken und funktioniert ganz ohne physische SIM-Karten, Roaming-Gebühren oder komplizierte Bereitstellung. Als cloudnative Lösung bietet SIMO Millionen von Benutzern darunter Verbraucher, OEMs, Unternehmen und Lösungsanbieter in den Bereichen Mobilität, IoT, Reisen und Remote-Arbeit sichere Drahtloskonnektivität. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.simo.co/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302581118/de/

Contacts:

Medienanfragen:

Brody Dryden

Pitch Public Relations

brody@pitchpublicrelations.com