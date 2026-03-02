Anzeige
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI
Xetra
02.03.26 | 17:35
104,75 Euro
-1,04 % -1,10
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
Dow Jones News
02.03.2026 23:03 Uhr
464 Leser
NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck

DOW JONES--Beiersdorf hat seine Marge im vergangenen Jahr bei einem deutlich geringeren Umsatzwachstum als im Vorjahr leicht gesteigert und die Markterwartungen damit erfüllt. Für das laufende Jahr rechnet der Konzern im besten Fall mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Aktionäre sollen für 2025 wie für das Vorjahr eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie bekommen. Für das laufende Jahr plant Beiersdorf bestenfalls mit einem leicht steigenden Umsatz auf organischer Basis, im schlechtesten Fall mit einer Stagnation. Gleiches gilt jeweils für die Bereiche Consumer und Tesa. Außerdem hat der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen Euro aufgelegt. Die Beiersdorf-Aktie gab nachbörslich kräftig nach. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
24.592    24.672    -0,2% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 16:32 ET (21:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
