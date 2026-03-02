Hamburg (ots) -Bewusst trinken, statt zu verzichten: Das Hamburger Gründerduo Yuka Suzuki und Dr. Hauke Günther hat mit seiner Weltneuheit KOYI Micro Spirits (https://www.koyi.de/) in der aktuellen Folge der VOX-Erfolgssendung "Die Höhle der Löwen" (https://www.vox.de/sendungen/die-hoehle-der-loewen) alle Juroren geschmacklich begeistert.Doch dann die überraschende Wende: Kein Deal für KOYI, aber ein Pitch der Löwin Janna Ensthaler. Die Gründerin und Unternehmerin sieht in KOYI das Potenzial, eine neue Getränkekategorie zu prägen - für alle, die Genuss und einen gesunden Lebensstil miteinander verbinden möchten. Gemeinsam mit den Hamburger Gründern will sie einen Ready-to-Drink aus der Dose auf den Markt bringen und unterstützt mit Ressourcen und ihrem Netzwerk.Gin, Rum & Co: Voller Geschmack - zehn Mal weniger AlkoholKOYI ist eine Innovation aus der kleinsten Destille Hamburgs. Die sogenannten Micro Spirits sind hochkonzentrierte Destillate, die nur mit wenigen Tropfen aus einem Filler wie Tonic Water einen vollwertigen Gin- oder Rum-Drink zaubern - aber mit bis zu 90 Prozent weniger Alkohol und ohne Zusatzstoffe, Zucker oder Ersatzaromen."Wir glauben an eine Zukunft, in der Genuss und Verantwortung kein Widerspruch mehr sind", sagt Yuka Suzuki. "Dass ausgerechnet Janna Ensthaler, die für nachhaltige Consumer Brands und gesellschaftlichen Mehrwert steht, an uns glaubt, macht uns sehr stolz."Von der Elternzeit in die Prime TimeDas Hamburger Gründerteam ist in der Szene kein unbeschriebenes Blatt: Mit ihrer Marke Hamburg-Zanzibar gewannen sie gleich zwei Mal den "World Gin Award" für den besten Gin der Welt - bisher als einzige Destille weltweit. Was als Küchenexperiment in ihrer vierten Elternzeit begonnen hatte, entwickelte sich zu einer wahren Erfolgsgeschichte - und erlebt mit KOYI nun den nächsten Evolutionsschritt."Micro Spirits ermöglichen Genuss mit gutem Gewissen und ohne Kompromisse", erklärt Hauke Günther. "Gemeinsam mit Janna Ensthaler möchten wir bewussten Konsum zur neuen Selbstverständlichkeit machen und es auf ein neues Level heben"; so der Biologe, der die Rezepte der kleinen Destille entwickelt.Emotionaler Pitch in der Sendung"Ihr könnt so oft anstoßen, wie ihr wollt - ihr bekommt keinen Kater." Mit diesem Satz und ihrem leckeren Produkt konnten die vierfachen Eltern in der "Höhle der Löwen" überzeugen. Die Löwen konnten sich in der TV-Sendung selbst ihre Drinks mixen und waren vom Geschmack begeistert. Dann bot Janna Ensthaler einen Deal an - und die Tränen flossen."Wir waren so bewegt von der Empathie der Löwen und der Möglichkeit, zukünftig mit Janna arbeiten zu können, dass ich die Tränen nicht zurückhalten konnte", berichtet Yuka Suzuki. Nun geht es an die Arbeit - und an das gemeinsame Projekt mit der Power-Seriengründerin.Über Janna Ensthaler:Janna Ensthaler, geboren 1983, ist Unternehmerin, Investorin und Mutter dreier Kinder. Seit Januar 2021 investiert sie in Deutschland und den USA in Tech-Start-ups, unter anderem über einen von ihr mitbegründeten Frühphasen-VC-Fund in Berlin. Zuvor gründete sie 2013 die Event Inc GmbH in Hamburg, eine Software für Konferenz- und Veranstaltungsorganisation, bei der sie heute Gesellschafterin ist. Bereits 2010 baute sie GlossyBox mit auf, ein E-Commerce- und Marketingmodell für Kosmetik, das 2017 an The Hut Group (KKR owned) verkauft wurde. Von 2006 bis 2008 arbeitete sie als Unternehmensberaterin bei Bain & Company in London. Sie studierte an der University of Oxford (B.A. Economics and Management) und absolvierte anschließend ihren M.Sc. an der London School of Economics. Seit Frühjahr 2023 ist sie Investorin in der VOX-Show "Die Höhle der Löwen". Das Manager Magazin zählt sie zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft.Über die Höhle der Löwen:Wenn die Löwen Platz nehmen, geht es um alles: Mutige Gründerinnen und Gründer pitchen ihre Innovationen und Visionen - mit der Hoffnung auf den entscheidenden Deal. Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Beauty-Expertin Judith Williams, Handelsprofi Ralf Dümmel, Wirtschaftsgröße Carsten Maschmeyer, Green-Tech-Investorin Janna Ensthaler und Unternehmer & Investor Frank Thelen investieren in vielversprechende Geschäftsideen. In der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" ab 23. Februar 2026 immer montags um 20:15 Uhr bei VOX und bereits eine Woche vorab auf RTL+ treffen visionäre Start-ups auch auf hochkarätige Gast-Löwen: Anne und Stefan Lemcke, Gründer von Ankerkraut, kehren in Folge 3 (9. März bei VOX) als Gast-Löwen zurück und bringen erneut ihre Marken- und Wachstumsexpertise ein. In den Folgen 5 (16. März) und 6 (23. März) verstärkt Christian Miele die Runde. Der Start-up-Experte und ehemalige Präsident des Bundesverbands Deutsche Start-ups stellt die Gründerinnen und Gründer mit strategischem Scharfsinn und deutlichen Worten vor neue Herausforderungen. Produziert wird "Die Höhle der Löwen" von EndemolShine Germany im Auftrag von VOX.Über Hamburg-Zanzibar:Im Sommer 2017 gründeten Yuka Suzuki, eigentlich Yoga-Lehrerin, und der Biologe Dr. Hauke Günther ihr Spirituosen-Startup Hamburg-Zanzibar. Am nördlichen Stadtrand Hamburgs bezogen sie Anfang 2020 ihre eigene Destille, die kleinste der Stadt. Hier brennen sie ihre unverwechselbaren Gins und andere kreative Spirituosen-Spezialitäten inspiriert von der Gewürz-Insel Zanzibar. Ihre neueste Kreation ist eine echte Weltneuheit: ihr neu entwickeltes alkoholreduziertes Konzentrat KOYI Micro Spirits ermöglicht vollen Geschmack mit zehn Mal weniger Alkohol - und das als Gin, Rum und Pastis.