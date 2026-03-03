EQS-News: The Royal Mint / Schlagwort(e): Produkteinführung

LLANTRISANT, Wales, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Wenn Sie wirklich, wirklich, ein Stück Popgeschichte besitzen wollen, sollten Sie sich beeilen. Die britische Münzanstalt Royal Mint feiert 30 Jahre Girl Power mit einer offiziellen Spice-Girls-Münze, die das bahnbrechende Debüt "Wannabe" und ihr erstes Album "Spice" würdigt. Die 5-Pfund-Sammlermünze würdigt die erfolgreichste Frauengruppe aller Zeiten. Die Spice Girls stürmten 1996 die Hitparaden und erreichten in 37 Ländern die Nummer eins und lösten eine "Girl Power" -Bewegung aus, die Millionen von Menschen inspirierte. Das auffällige Design, das von der Künstlerin Ffion Gwillim entworfen wurde, zeigt alle fünf Mitglieder in einer Pose als Silhouette, zusammen mit ihren authentischen Autogrammen, und verewigt so die Fangemeinde und Nostalgie der 90er Jahre. Zum ersten Mal in der Music Legends-Kollektion der Royal Mint können Fans die legendären Spice Girls mit fünf limitierten Verpackungsdesigns feiern, die jeweils auf 15.000 Münzen weltweit begrenzt sind und ein anderes Mitglied der Gruppe zeigen: Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice, Scary Spice und Sporty Spice. Mit diesem offiziellen Tribut können Fans ein Stück Popgeschichte besitzen und eine Gruppe feiern, deren Botschaft der Girl Power die Welt eroberte. Die Band, sagte: "Es ist eine große Ehre für uns, von The Royal Mint gefeiert zu werden und in die Fußstapfen einiger wahrer Musikikonen zu treten. 2026 ist ein besonderes Jahr für uns, da wir das 30-jährige Jubiläum unserer ersten Single und unseres ersten Albums feiern. Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir auf diese Weise gewürdigt werden würden - die erste Frauengruppe, die ihre eigene Münze erhält... was für ein Moment für Girl Power!" Lucy Mackenzie, Direktorin für Produktkonzepte bei der Königlichen Münze, sagte: "Die Spice Girls haben nicht nur die Popmusik dominiert, sie haben die 90er Jahre definiert. Jetzt können Fans und Sammler ein Stück dieses Vermächtnisses besitzen. Die einzigartige Verpackung, die jedes Spice Girl feiert, macht sie zu einer unserer begehrtesten Music Legends-Veröffentlichungen. Girl Power ist zurück! Wir rechnen mit einer großen Nachfrage von Fans und Sammlern weltweit, die ihre Sammlung aufpeppen wollen." Die Spice Girls gesellen sich zu Freddie Mercury, Elton John, David Bowie, George Michael, Shirley Bassey und Paul McCartney in der Serie der Musiklegenden-Münzen der Royal Mint. Die Münze, die ab dem 3. März 2026 auf der Website der Royal Mint erhältlich ist, zeigt auf der Vorderseite das offizielle Porträt Seiner Majestät König Karl III. und ist auch in Gold Proof, Silber Proof und als limitierte Auflage erhältlich. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2921570/The_Royal_Mint.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/britische-konigliche-munze-feiert-30-jahre-girl-power-mit-offizieller-spice-girls-gedenkmunze-302699787.html



