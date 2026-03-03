Das unabhängige Schriftdesignstudio Dalton Maag hat heute eine umfassende Überarbeitung seiner Lizenzstruktur für den Einzelhandel vorgestellt, bei der komplexe Rechte in vier Lizenztypen zusammengefasst wurden. Das neue Modell zielt darauf ab, "Lizenzängste" bei Kreativen und Unternehmen zu beseitigen, indem enge, technische Beschränkungen durch weitreichende, großzügige Berechtigungen ersetzt werden.

Seit vielen Jahren ist die Schriftartenbranche von verwirrenden Bündelungspraktiken und rechtlichen Fallstricken geprägt. Ob eine Lizenz nun zu detailliert ist und Käufer dazu zwingt, zu viele kleine Entscheidungen zu treffen oder zu restriktiv und eine angemessene Nutzung verhindert -, das Ergebnis ist dasselbe: Hindernisse, die Kreativität und Kommunikation eher behindern als fördern. Die neue Lizenzierungsstruktur von Dalton Maag geht diese Herausforderungen direkt an.

"Wir haben festgestellt, dass die Lizenzierung von Schriftarten immer schwerer zu verstehen und immer leichter falsch zu handhaben ist", sagte Lukas Paltram, Executive Creative Director bei Dalton Maag. "Unser Ziel war es, die Lizenzierung so einfach wie möglich zu gestalten, ohne dabei die Fairness zu beeinträchtigen. Designer sollten sich auf ihre Arbeit konzentrieren können und nicht darauf, Grenzfälle zu interpretieren."

Richard Bailey, Operations Director,, fügte hinzu: "Wir haben technische Details durch vier Lizenztypen ersetzt, die auf praktischen Handlungen basieren. Unternehmen sollten nur für den Wert bezahlen, den sie erhalten gemessen an der tatsächlichen Nutzung wie Anzahl der Benutzer, Einheiten oder Seitenaufrufe und nicht an unangemessenen Kennzahlen wie Unternehmensgröße oder Umsatz."

Eine optimierte Struktur für moderne Anforderungen

Die neue Struktur fasst alle Einzelhandelsnutzungen in vier großen Kategorien zusammen und modernisiert die Definitionen, um der Realität der Inhaltserstellung im Jahr 2026 Rechnung zu tragen:

Installieren und verwenden : Installieren Sie Schriftarten auf Geräten, um Dokumente, Präsentationen, Social-Media-Inhalte und Grafiken zu erstellen. Diese Lizenz umfasst ausdrücklich unbeaufsichtigte Geräte wie Digital Signage und interaktive Kiosksysteme.

: Installieren Sie Schriftarten auf Geräten, um Dokumente, Präsentationen, Social-Media-Inhalte und Grafiken zu erstellen. Diese Lizenz umfasst ausdrücklich unbeaufsichtigte Geräte wie Digital Signage und interaktive Kiosksysteme. Hosten und verlinken : Hosten Sie Webfonts selbst und verlinken Sie sie über CSS mit Ihren Websites und Online-Anzeigen. Diese Lizenz kombiniert Web- und Anzeigenverkehr zu einer einzigen Metrik, sodass Unternehmen von Mengenrabatten profitieren können.

: Hosten Sie Webfonts selbst und verlinken Sie sie über CSS mit Ihren Websites und Online-Anzeigen. Diese Lizenz kombiniert Web- und Anzeigenverkehr zu einer einzigen Metrik, sodass Unternehmen von Mengenrabatten profitieren können. Einbetten und Verteilen : Betten Sie Schriften in vertriebene Produkte ein, darunter E-Books, Apps, Spiele und Hardware. So können Projekte zwischen Formaten wechseln, beispielsweise von einem E-Book zu einer App, ohne dass die Lizenzart geändert werden muss.

: Betten Sie Schriften in vertriebene Produkte ein, darunter E-Books, Apps, Spiele und Hardware. So können Projekte zwischen Formaten wechseln, beispielsweise von einem E-Book zu einer App, ohne dass die Lizenzart geändert werden muss. Unbegrenzt: Eine All-inclusive-Lizenz, die alle oben genannten Rechte sowie die Verteilung von Software-Bundles und die Serverinstallation umfasst.

Verpflichtung zur Transparenz

Nach diesem neuen Modell gewährt jede neue Einzelhandelslizenz unbefristete Rechte ohne wiederkehrende Gebühren. Es gibt keine versteckten Kosten für die Verwendung von Schriftarten in Logo-Grafiken und keine "Größenfallen" basierend auf der Anzahl der Mitarbeiter oder dem Umsatz.

FontPass, parallel dazu

Der gleiche Ansatz gilt für den Schriftarten-Lizenzierungs-Abonnementdienst von Dalton Maag, FontPass. Abonnenten profitieren von diesen klareren Berechtigungen für den gesamten Dienst, einschließlich der kostenlosen Stufe für Kreativagenturen, was einen reibungsloseren Weg vom Konzept bis zum bezahlten kommerziellen Output ohne Lizenzierungsprobleme ermöglicht.

Über Dalton Maag

Dalton Maag ist ein Schriftdesignstudio, das sich der Gestaltung von Schriftarten widmet, die Marken dabei helfen, mit der Welt zu kommunizieren. Mit einem Schwerpunkt auf Transparenz, Einfachheit und Zusammenarbeit bietet Dalton Maag eine hochwertige Schriftbibliothek und maßgeschneiderte Schriftlösungen für Kunden weltweit.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260302131180/de/

Contacts:

Medienkontakt

Richard Bailey

+44 333 4443602

press@daltonmaag.com