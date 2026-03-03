Wolfram-Rekorde, Chip-Metalle und ein US-Processing-Hub: Blue Moon Metals baut eine Critical-Metals-Plattform mit Teck-Validierung und planbarem Newsflow. Das riecht nach Neubewertung.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

an den Rohstoffmärkten für Wolfram (Tungsten), Germanium und Gallium zeichnet ein schon fast dramatisches Bild ab, das von geopolitischen Spannungen, strukturellen Versorgungsengpässen und strategischer Nachfrage geprägt ist. Eigentlich schon seit 2025 erlebt Wolfram einen ausgeprägten Preisschock: Laut USGS stieg der APT-Preis in Rotterdam allein im Jahr 2025 von rund 331 USD/mtu auf rund 675 USD/mtu. Ende Januar wurden laut Reuters am 29.01.2026 neue Rekordstände von 1.125-1.150 USD/mtu (China) bzw. rund 1.100 USD/mtu (Rotterdam) gemeldet. Zeitweise blieb der physische Handel dennoch dünn, ein Markt, in dem Knappheit, Lagerbestände und strategische Käufe (u.a. Verteidigung/Hightech) den Preis dominieren. Das erhöht den Druck, Projekte in westlichen Jurisdiktionen zu beschleunigen und Lieferketten zu diversifizieren.

Parallel dazu steht der Markt für Germanium "under fire", weil die Versorgung stark konzentriert ist und das Angebot häufig nur als Nebenprodukt (z.B. aus Zink-Verarbeitung) entsteht. Der USGS weist für 2025 einen durchschnittlichen Preis von rund 4.100 USD/kg für hochreines Germanium-Metall (99,999%) aus und berichtet über deutliche Preisbewegungen im Jahresverlauf 2025. Die Nachfrage kommt vor allem aus Halbleiter-, Telekommunikations- und Raumfahrtanwendungen, wo germaniumhaltige Komponenten für Hochfrequenz-Elektronik, Sensorik und optische Systeme unverzichtbar sind. Die Kombination aus starrer Angebotsstruktur und strategischer Nachfrage begünstigt den Rohstoff.

Auch Gallium ist ein Metall, dessen Markt stark durch geopolitische Faktoren und industrielle Nachfrage geprägt ist. Der USGS weist eine sehr hohe Konzentration der Primärproduktion aus (China dominiert die Herstellung) und beschreibt Export-Lizenzregime seit 2023 als wesentlichen Störfaktor. Gallium wird vor allem für Halbleiter (GaAs, GaN), LED-Technologien und Hochfrequenzanwendungen benötigt, der Aufbau neuer Kapazitäten ist träge, weil Gallium meist nur als Nebenprodukt anfällt. Entsprechend bleibt der Markt anfällig für Lieferengpässe und Preisschwankungen. Ein also strategisch sensibles Metall im globalen Hightech-Mix.

Insgesamt steckt der Markt für diese Metalle mitten in einem Strukturwandel: Politisch motivierte Export-Lizenzregime, strategische Lagerpolitik und das wachsende Bedürfnis nach technologischer Unabhängigkeit treiben Preise und Nachfrage zugleich, während Produzenten und Investoren versuchen, sich frühzeitig zu positionieren. Für Gallium und Germanium bestehen seit 2023 chinesische Exportkontrollen (Lizenzregime). Für bestimmte Wolframprodukte wurden 2025 zusätzliche Kontrollen/Restriktionen berichtet, was die Marktsituation verschärft.

Wer alle drei Rohstoffe vereint in einer Gesellschaft sehen möchte, dazu noch jede Menge Silber-, Gold- und Kupfervorkommen, ausschließlich in Top-Jurisdiktionen wie USA und Norwegen, kommt an Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) nicht vorbei.

Quelle: Blue Moon Metals

Diese Gesellschaft sollte man auf dem Radar haben.

Der neueste Quantensprung: Apex-Deal bringt Germanium und Gallium in die Blue-Moon-Plattform!

Der jüngste Baustein dieser Strategie ist ein Deal mit Signalwirkung: Am 27. Februar 2026 kündigte Blue Moon Metals (WKN: A413T9) an, die historisch produzierende Apex-Mine in Utah von Teck Resources Limited zu übernehmen. Das Projekt gilt als potenzieller Lieferant der Hightech-Metalle Germanium und Gallium sowie von Kupfer - Rohstoffe, die in Halbleitern, Verteidigungstechnologien und vielen Zukunftsanwendungen eine Schlüsselrolle spielen. Das Closing wird für März erwartet, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen, unter anderem die der TSXV.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Diese Transaktion geht weit über den Erwerb eines einzelnen Projekts hinaus: Sie bildet einen zentralen Baustein in der Vision von Blue Moon Metals (WKN: A413T9), eine integrierte, nordamerikanische Wertschöpfungskette für kritische Metalle aufzubauen. Gemeinsam mit dem fortgeschrittenen Blue-Moon-Projekt in Kalifornien und dem Springer-Verarbeitungskomplex in Nevada entsteht ein leistungsfähiges "Hub-and-Spoke"-System, das Förderung und Verarbeitung in einer effizienten Struktur verbindet. Besonders wertvoll ist dabei die Zusammenarbeit mit Teck: Teck wird im Zuge des Apex-Deals mit fast 9% an Blue Moon beteiligt und erhält u.a. Vermarktungs- und Offtake-Rechte (z. B. für Zinkkonzentrate), was die industrielle Einbettung der Strategie unterstreicht.

Die Apex-Mine selbst verfügt über beeindruckende historische Produktions- und Ressourcenwerte. In ihrer Hochphase war sie eine der wichtigsten Quellen für Gallium und Germanium in den USA. Im besten Jahr wurden historisch 10.270 tons (US-Angabe; short tons) verarbeitet, mit einem Ertrag von 1.645 Pfund Ga, 5.634 Pfund Ge und 224.800 Pfund Cu. Blue Moon (WKN: A413T9) plant, das Projekt mit technischen Studien, Genehmigungen und metallurgischen Tests weiterzuentwickeln, um eine Wiederinbetriebnahme vorzubereiten. Hinweis: Diese historischen Angaben sind nicht als aktuelle NI-43-101-Ressource zu verstehen.

Laut Management könnte die Mine ab 2029 den US-Binnenmarkt für mehr als 20 Jahre mit Gallium und Germanium zu 100% versorgen.

Parallel dazu schreitet die Entwicklung der Blue Moon-Mine in Kalifornien planmäßig voran. Mit bereits erteilten Genehmigungen, laufender Untertageerschließung und dem Ziel einer Produktion ab 2028 verfügt das Projekt über das Potenzial, über mehr als ein Jahrzehnt stabile Produktionsmengen an Gold, Zink, Silber und Kupfer zu liefern. Die Verarbeitung dieser Rohstoffe soll im firmeneigenen Springer-Komplex erfolgen, der als regionales Zentrum für kritische Mineralien ausgebaut wird.

Für Investoren eröffnet diese Strategie eine überzeugende Wachstumsperspektive: Blue Moon Metals (WKN: A413T9) transformiert sich von einem Projektentwickler zu einem integrierten Produzenten mit strategisch bedeutenden Vermögenswerten. Durch die Kombination hochwertiger Lagerstätten, bestehender Infrastruktur und starker Industriepartnerschaften entsteht eine Plattform mit dem Potenzial für langfristigen Cashflow, steigende Unternehmenswerte und eine zentrale Rolle in der Sicherung der kritischen Metallversorgung Nordamerikas.

Die Springer-Mine! Ein weiterer Wendepunkt im globalen Wettlauf um kritische Rohstoffe!

Bereits am 10. Februar 2026 setzte Blue Moon Metals (WKN: A413T9) einen entscheidenden Meilenstein: Das Unternehmen schloss die zuvor angekündigte Übernahme der Springer-Mine samt Aufbereitungsanlage in Nevada erfolgreich ab. Mit diesem Abschluss sicherte sich das Unternehmen nicht nur eine historische Lagerstätte für das strategisch wichtige Metall Wolfram, sondern auch ein leistungsfähiges industrielles Herzstück für seine zukünftigen Pläne. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) erhielt den Zugriff auf umfangreiche Mineralrechte und eine moderne Anlage, die bereits für die Verarbeitung von Wolframerz ausgestattet ist.

Quelle: Blue Moon Metals Inc.

Was macht Wolfram aktuell so wertvoll und begehrt?

Wolfram gehört zur Gruppe der Refraktärmetalle und zeichnet sich durch den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, der bei 3.420 Grad Celsius liegt. Zudem verfügt es über ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegenüber zahlreichen Metallen aus. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Hitze und Abnutzung spielt eine wichtige Rolle in Hochtemperaturanwendungen. Daher ist das Metall in vielen verschiedenen Spitzenindustrieanwendungen höchst gefragt.

Kritische Metalle, zu denen auch Wolfram zählt, gelten für die industrielle Basis der US-Verteidigung als essenziell, und die US-Regierung erarbeitet strategische Pläne, Initiativen und Finanzierungsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass sie Zugang zu heimischen Produktionskapazitäten und Versorgungsmöglichkeiten bekommt bzw. diese ins Land holt. Denn Wolfram wird in verschiedenen Waffensystemen verwendet, wie z.B. panzerbrechende Munition, Raketenspitzen, allgemeine Panzerungen.

Parallel zu den Übernahmen treibt das Unternehmen seine anderen Bergbauprojekte weitervoran. In der Blue Moon-Zink-Kupfer-Gold-Silber-Mine in Kalifornien z.B. wurden bereits wichtige unterirdische Arbeiten durchgeführt, darunter der Bau eines Erkundungstunnels und erste Bohrungen von untertage aus. Ziel ist es, die neu erworbene Anlage künftig auch zur Verarbeitung von Material aus den eigenen Minen zu nutzen und so eine integrierte Produktionskette zu schaffen.

Für Blue Moon Metals (WKN: A413T9) ist sind dies strategische Schritte mit geopolitischer Dimension. Denn die USA wollen ihre Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen verringern und ihre eigene Produktion kritischer Metalle stärken. Eine Wiederinbetriebnahme könnte die USA nach rund zehn Jahren erstmals wieder in die eigene Wolframproduktion zurückbringen.

Fazit: Blue Moon Metals vor dem Durchbruch!

Blue Moon Metals (WKN: A413T9) steht an einem entscheidenden Punkt seiner Entwicklung. Mit der Übernahme strategischer Anlagen und dem klaren Fokus auf kritische Metalle positioniert sich das Unternehmen genau dort, wo sich geopolitische Interessen und industrielle Zukunft kreuzen. In einer Welt, die zunehmend um Wolfram, Gallium und Germanium konkurriert, kann Blue Moon (WKN: A413T9) vom steigenden Bedarf und der Suche nach sicheren Lieferketten profitieren. Gelingt es, Projekte erfolgreich in Produktion zu bringen, könnte sich das Unternehmen vom Explorationsplayer zum Schlüsselakteur in einem der spannendsten Rohstoffmärkte der kommenden Jahrzehnte entwickeln.

Ergänzt wird dieses Szenario durch das Premium-Projekt Nussir in Norwegen mit bedeutenden Kupferressourcen (inkl. Nebenprodukten Au/Ag) und fortgeschrittener Projektentwicklung. Blue Moon Metals (WKN: A413T9) verweist auf ein geplantes NI-43-101-Update der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) und eine erwartete Produktionsentscheidung.

Die Kombination aus kritischen Rohstoffen, politisch sicheren Standorten und nahenden operativen Katalysatoren macht Blue Moon Metals Inc. (WKN: A413T9) zu einem Rohstoffwert, der mindestens auf die Watchlist gehört.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0002746044,215837033,GB00BVPND783