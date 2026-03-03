EQS-News: DFI Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Unter dem Motto "Smart Synergy, Effective Computing" stellt DFI skalierbare Edge-KI-Plattformen vor, die auf reale industrielle Anforderungen ausgerichtet sind TAIPEI, 3. März 2026 /PRNewswire/ -- DFI, ein weltweiter Anbieter von Industriecomputern, eingebetteten Motherboards und Edge-Computing-Plattformen, wird auf der Embedded World 2026 seine neuesten Edge-KI-Innovationen vorstellen. Dabei möchte DFI aufzeigen, wie ein anwendungsorientierter Ansatz einen skalierbaren, realen Einsatz in industriellen und unternehmenskritischen Umgebungen ermöglicht, so das Unternehmen. Da die industrielle Einführung von Edge-KI inzwischen über Pilotprojekte hinausgeht und ein skalierbarer Einsatz möglich wird, steigt die Nachfrage nach Edge-Computing-Plattformen, die ein Gleichgewicht zwischen Leistung, Energieeffizienz und langfristigem Betrieb herstellen. Um den vielfältigen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, arbeitet DFI mit seinen Konzernunternehmen und Partnern aus dem Ökosystem zusammen, um Anwendungsfälle in mehreren vertikalen Industriebereichen zu unterstützen. An Stand 533 in Halle 3 präsentiert DFI seine Edge-KI-Systeme, Industrie-Motherboards und Embedded-Computing-Module für den Einsatz in der Industrieautomation, im Transportwesen, in medizinischen Systemen und anderen unternehmenskritischen Umgebungen. Die Plattformen sind so konzipiert, dass sie auf robusten Plattformen und unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen eine stabile Versorgung, lange Produktlebenszyklen und zuverlässige KI-Inferenz unterstützen. Auf der Messe wird DFI zeigen, wie diese Plattformen in realen Szenarien eingesetzt werden. Zu den Demonstrationen gehören KI-gestützte Anwendungen für Roboterarme, die zusammen mit Intel entwickelt wurden, eine mit VicOne entwickelte On-Board-Cybersicherheitslösung für intelligente Fahrzeuge und KI-Inferenz für die industrielle Sicherheit, einschließlich PSA-Erkennung. Außerdem werden auch verteidigungsbezogene Anwendungen wie Raucherkennung gezeigt, die von MemryX unterstützt werden. DFI wird außerdem eine Multi-Kamera-Edge-KI-Wahrnehmungslösung vorstellen, die auf seiner X6-ORN-GMSL-Plattform basiert, die von NVIDIA Jetson Orin Edge-KI-Prozessoren angetrieben wird und Echtzeit-Videoanalysen für industrielle Bildverarbeitung und intelligente Verkehrsanwendungen unterstützt. DFI wird auch den ECX700-ADP vorstellen, der mit dem Taiwan Excellence Award 2026 ausgezeichnet wurde und für den Langzeitbetrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen konzipiert ist. Das System wird sowohl auf dem Stand von DFI als auch im Taiwan Excellence Pavilion ausgestellt. Angetrieben von Intel Alder Lake-P Prozessoren dient der ECX700-ADP als hochleistungsfähige industrielle Edge-Computing-Plattform für intelligente Automatisierung und Edge-KI-Workloads. Mit integrierter Intel Iris Xe-Grafik, flexibler E/A-Konnektivität und robuster Wireless-Unterstützung unterstützt die Plattform den zuverlässigen Einsatz in Außen- und Industrieumgebungen. Materialien für Pressemitteilungen, Fotos und Videos können Sie aus der Cloud herunterladen: https://drive.google.com/file/d/1vTlR31WGYZ4wmIXqUQ3FRzw8HSXO1vCH/view?usp=sharing Informationen zu DFI DFI wurde 1981 gegründet und zählt heute weltweit zu den führenden Anbietern von Hochleistungsrechnertechnologien für verschiedenste Embedded-Anwendungen. Dank innovativer Designs und eines hochwertigen Qualitätsmanagementsystems ermöglichen die industrietauglichen Lösungen von DFI ihren Kunden, ihre Systeme zu optimieren und höchste Zuverlässigkeit, langfristige Verfügbarkeit sowie einen 24/7-Dauerbetrieb sicherzustellen - in unterschiedlichsten Märkten wie Industrieautomation, Medizintechnik, Gaming, Transportwesen, Energie, unternehmenskritische Anwendungen und Smart Retail. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dfi-prasentiert-anwendungsgetriebene-edge-ki-strategie-auf-der-embedded-world-2026-302701678.html



