HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art.53 KR
Medieninformation (PDF)
Basel, 3. März 2026 - HIAG erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Rekordergebnis. Der Reingewinn wurde um 53.1% auf CHF 115.1 Mio. gesteigert. Die Eigenkapitalrendite stieg auf 9.9% (2024: 6.8%). Zu dieser guten Entwicklung haben alle drei Geschäftsbereiche beigetragen. Wesentliche Erfolgsfaktoren waren eine erneute Zunahme der Mieterträge, das erfolgreiche Transaktionsgeschäft, massgebliche Fortschritte bei der Vermarktung der Eigentumswohnungen im Promotionsprojekt «Chama» in Cham (ZG) und deutliche Aufwertungseffekte im Portfolio. Die im August 2025 vorgestellte Schärfung der Unternehmensstrategie verläuft nach Plan und hat ebenfalls zur starken Unternehmensleistung und der höheren Bewertung des Immobilienportfolios beigetragen.
Liegenschaftsertrag weiter gesteigert
Der Leerstand im gesamten Immobilienportfolio lag per 1. Januar 2026 unverändert auf dem tiefen Vorjahresniveau von 3.2% (1.1.2025: 3.2%). Bereinigt um den Anfangsleerstand des im Frühling 2025 fertiggestellten Gewerbeneubaus «Fahrwerk» in Winterthur (ZH) betrug der Leerstand 2.0%. In Winterthur wurden bereits weitere Vermietungserfolge verzeichnet und unter anderem die Schweizerische Post ab Frühling 2026 als Ankermieterin für das Erdgeschoss im «Fahrwerk» gewonnen.
Per 1. Januar 2026 lag die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WAULT) mit 6.5 Jahren (1.1.2025: 6.4 Jahre) leicht über dem Vorjahresniveau. Bezogen auf die 15 grössten Mieter betrug der WAULT am Stichtag 7.1 Jahre (1.1.2025: 7.8 Jahre).
Starker Vermarktungsstand in Cham
Weitere Fortschritte in den laufenden Bau- und Immobilienprojekten
HIAG analysiert ihre Projektpipeline im Rahmen der Strategieschärfung. Dabei werden Projekte priorisiert und nicht mehr strategiekonforme Objekte, insbesondere auch Entwicklungsliegenschaften, verkauft. Per 1. Januar 2026 betrug das geplante, offene Investitionsvolumen der sich im Bau befindenden oder kurz vor Baustart stehenden Projekte rund CHF 140 Mio. Der erwartete Mietertrag aus diesen Projekten beläuft sich auf rund CHF 16.5 Mio. pro Jahr, aus dem Verkauf von Stockwerkeigentumseinheiten wird ein Erlös in der Höhe von rund CHF 154 Mio. erwartet.
Die erfolgreiche Entwicklung der Immobilienprojekte führte im Geschäftsjahr 2025 zu einer Nettoaufwertung des Entwicklungsportfolios um CHF 37.3 Mio. bzw. 4.9% (2024: CHF +29.8 Mio. bzw. 4.2%). Das Bestandsportfolio erfuhr eine Aufwertung in der Höhe von netto CHF 14.2 Mio. entsprechend 1.2% (2024: CHF -3.8 Mio. bzw. -0.3%).
Transaktionssegment profitiert von hoher Immobiliennachfrage
Rekordergebnis - Höhere Dividende vorgeschlagen
Vor dem Hintergrund dieser überzeugenden operativen Leistung beantragt der Verwaltungsrat der ordentlichen Generalversammlung vom 23. April 2026 eine Erhöhung der Dividende um 40 Rappen auf CHF 3.70 pro Aktie (Vorjahr: CHF 3.30). Die Ausschüttung erfolgt vorwiegend aus vorhandenen Kapitaleinlagereserven, was für in der Schweiz steuerpflichtige Privatpersonen steuerfrei ist.
Grosse finanzielle Flexibilität
Bedeutende Fortschritte bei der Nachhaltigkeit
Änderungen im Verwaltungsrat
Optimistischer Ausblick
Weblinks
Telefonkonferenz und Webcast
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern:
Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Link zum Webcast
Aufzeichnung
Über HIAG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2284220
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2284220 03.03.2026 CET/CEST