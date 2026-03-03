The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2026
ISIN Name
USC10602BK23 BOMBARDIER 21/28 REGS
US097751BX80 BOMBARDIER 21/28 144A
US345397C502 FORD MOTO.CR 23/26 FLR
DE000A2YPE76 MTU AERO ENG.WA 19/27
XS2305362951 FAST.AB BALD 21/81FLR MTN
XS1815135352 AROUNDTOWN 18/26 MTN
FR0013321080 LEGRAND 18-26
XS1958646082 COLGATE-PALM 19/26
FR0013385655 EDENRED 18-26
EU000A4D7LB6 EU 25-06.03.26
DE000A162BJ7 BSK 1818 IS.S.568
DE000A382434 KRED.F.WIED.24/34 MTN
US24422EXK09 JOHN DEERE C 24/26 MTN
XS2688606149 GS F.C.INTL 24/26 MTN
US63743HFH03 NATL RUR.UTI 23/26 MTN
XS2595379590 BK OF ENGLD 23/26MTN REGS
