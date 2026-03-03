Am Wochenende hat der Iran-Konflikt eine neue Eskalationsstufe erreicht: Nach koordinierten Luftangriffen der USA und Israels auf iranische Ziele und der bestätigten Tötung von Ajatollah Ali Chamenei kommt es zu heftigen Gewaltausbrüchen. Teheran reagiert mit massiven Raketen- und Drohnenangriffen. Noch sind die direkten wirtschaftlichen Folgen für Europa nicht abschließend absehbar. Klar ist jedoch: Mit jeder geopolitischen Eskalation steigt der Druck auf die europäischen Staaten, ihre Verteidigungsfähigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär