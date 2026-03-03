DocMorris AG / Schlagwort(e): Personalie

DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt



03.03.2026

Frauenfeld, 3. März 2026

DocMorris AG gibt Veränderungen im Verwaltungsrat bekannt DocMorris AG plant im Hinblick auf die kommende Generalversammlung personelle Veränderungen im Verwaltungsrat. Prof. Stefan Feuerstein, Dr. Christian Mielsch und Rongrong Hu stehen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung die Zuwahl von Thomas Bucher, Dr. Thomas Reutter und Nicole Formica-Schiller vor. Nach vielen Jahren erfolgreicher Tätigkeit für DocMorris haben sich die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Prof. Stefan Feuerstein, Dr. Christian Mielsch und Rongrong Hu entschieden, ihr Mandat mit Ablauf der ordentlichen Generalversammlung vom 12. Mai 2026 niederzulegen. Stefan Feuerstein hat - zunächst als langjähriger Präsident und zuletzt als Vizepräsident - die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens massgeblich geprägt. Christian Mielsch hat mit seiner Finanzexpertise wichtige Impulse in strategischen Fragen gesetzt. Nach langjährigem Engagement möchten beide Raum für neue persönliche Prioritäten schaffen und stellen sich nicht mehr zur Wiederwahl. Rongrong Hu hat ihre internationale Tech-Expertise wirkungsvoll eingebracht und einen wichtigen Beitrag zur Positionierung von DocMorris geleistet. Aufgrund einer neuen beruflichen Verpflichtung möchte sie ihr Verwaltungsratsmandat nicht weiterführen. Um die Kompetenzen im Gremium gezielt zu ergänzen und die nächste Phase der Unternehmensentwicklung zu unterstützen, schlägt der Verwaltungsrat der Generalversammlung die Wahl der folgenden unabhängigen Persönlichkeiten vor: Thomas Bucher (1966) verfügt über langjährige internationale Erfahrung im Finanzbereich. Von 2021 bis 2025 war als CFO bei der Archroma Management GmbH, Basel, tätig. Davor war er CFO der Alpiq Holding AG, Lausanne, und der Gategroup AG, Zürich. Er ist im Verwaltungsrat bei der Schweizerischen Post AG, Bern, und Primeo Holding AG, Münchenstein. Er studierte Wirtschaft an der Universität St. Gallen und absolvierte das International Executive Program INSEAD in Fontainebleau und Singapur. Dr. Thomas U. Reutter (1967) ist Rechtsanwalt und verfügt über fachliche Kompetenzen und Erfahrung in den Bereichen M&A, Kapitalmarkt und Corporate Governance. Er ist seit 2021 Seniorpartner und Mitgründer der Anwaltskanzlei Advestra AG, Zürich. Zuvor war er während 15 Jahren Partner bei der Anwaltskanzlei Bär & Karrer AG, Zürich, wo er auch Leiter der Kapitalmarktpraxis und Mitglied der Geschäftsleitung war. Er studierte Wirtschaft und Recht an der Universität St. Gallen und promovierte zum Dr. iur. Nicole Formica-Schiller (1977) ist Expertin im Bereich KI und Digitalisierung und verfügt über ausgewiesene Erfahrung in der digitalen Transformation. Sie verbindet fundierte Kenntnisse der europäischen KI-Regulierung (EU AI Act) mit strategischer Beratung der Gesundheitsindustrie zur Modernisierung und Digitalisierung u.a. des deutschen Gesundheitswesens. Seit 2016 ist sie CEO der von ihr gegründeten Pamanicor Health AG, Zug, einem global tätigen Beratungsunternehmen. Sie war und ist in verschiedenen Vorständen, Beiräten und Expertenkomitees insbesondere im Bereich KI und Digital Health. Sie ist Volljuristin mit Abschluss von der Ludwig-Maximilians-Universität München sowie zusätzlich in Wirtschaft. Mit diesen Kandidaten stellt DocMorris sicher, dass der Verwaltungsrat weiterhin über eine ausgewogene Mischung aus Branchenkenntnis, digitaler Expertise und Corporate-Governance-Erfahrung verfügt. «Wir danken Stefan Feuerstein, Christian Mielsch und Rongrong Hu herzlich für ihr grosses Engagement und ihre wertvolle Arbeit für DocMorris. Sie haben das Unternehmen durch entscheidende Phasen der Transformation begleitet. Gleichzeitig freuen wir uns sehr, mit Thomas Bucher, Thomas Reutter und Nicole-Formica-Schiller drei profilierte Persönlichkeiten zur Wahl vorschlagen zu können, die unseren Verwaltungsrat mit ihrer spezifischen Erfahrung ideal ergänzen werden», sagt Walter Oberhänsli, Präsident des Verwaltungsrats. Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung inklusive der detaillierten Profile der neuen Kandidaten wird am 17. April 2026 veröffentlicht.

