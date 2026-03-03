Xlife Sciences AG
/ Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Zürich, 03. März 2026: Die VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS) und führender Entwickler neuartiger Antikörper-basierter Krebstherapien, hat an der ausserordentlichen Generalversammlung («aoGV») vom 27. Februar 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Fusion zwischen der VERAXA Biotech AG und der Veraxa Biotech Holding AG sowie der Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.
Mit 12.680.593 Aktienstimmen, entsprechend 99,57% des vertretenen Aktienkapitals, wurde die Fusion genehmigt - ein eindrucksvoller Ausdruck des Vertrauens in die strategische Weiterentwicklung von VERAXA. Die Fusion erfolgt im Wege einer Absorptionsfusion, bei der die Veraxa Biotech Holding AG als übernehmende Gesellschaft die VERAXA Biotech AG integriert und im Zuge dessen in Veraxa Biotech AG umfirmiert. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von CEO Dr. Christoph Antz wird die operative Führung fortsetzen.
Dr. Christoph Antz, CEO der VERAXA Biotech AG, kommentierte: «Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre. VERAXA ist hervorragend aufgestellt, um langfristig Wert zu schaffen und patientenorientierte, innovative Krebstherapien voranzutreiben.»
