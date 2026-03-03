HIGHLIGHTS

- Die hochgradigen Laboranalysen bestätigen die Entdeckung in Schürfgraben 1 (T1) innerhalb des sich abzeichnenden Strukturkorridors Smaala-Oulmès.

- Der Abschnitt in T1 ist ein längengewichteter Durchschnittsabschnitt von 2 m mit 22,69 % Sb.

- Der Spitzenwert von 37,14 % Sb wurde aus einer massiven Stibnitmineralisierung gewonnen.

- Die Streichkontinuität wurde 185 m entfernt im Stepout-Schürfgraben 1A (T1A) mit einem längengewichteten Durchschnittsabschnitt von 3 m mit 4,04 % Sb bestätigt.

- Die Ergebnisse bestätigen die geophysikalische Signatur mit zwei Parametern (hohe Aufladbarkeit/hoher Widerstand), die bei der Untersuchung im August 2025 festgestellt wurde.

- Das Genehmigungsverfahren für die verbleibenden sieben Schürfgräben (T2-T8) über 4 km der

3. März 2026 / IRW-Press / Zeus Resources Limited ("Zeus" oder das "Unternehmen") freut sich, die hochgradigen Antimon-(Sb)-Analyseergebnisse der ersten Phase der Schürfgrabungen auf dem Antimonprojekt Casablanca ("CAP") in Zentralmarokko bekannt zu geben.

Nach der am 2. Februar 2026 gemeldeten sichtbaren Mineralisierung ("Visible Antimony Oxide Mineralisation Observed in Trench 1 at Casablanca Project") haben erste Laboranalysen aus Schürfgraben 1 (T1) und Schürfgraben 1A (T1A) ein robustes, hochgradiges Quarz-Stibnit-System bestätigt. Diese Ergebnisse skizzieren einen bedeutenden strukturellen Korridor entlang der Smaala-Oulmès Fault Zone, die die primäre Kontrolle über die Mineralisierung im 78,6 km2 großen Projektgebiet darstellt.

Abbildung 1: Lage der Schürfgräben im Antimonprojekt Casablanca

Entfernungen zwischen den Schürfgräben T1, T1A und T2

UTM WGS 84 - Zone 29 Schürfgraben. Nr. West North TR - 1 6.465143 33.05073 TR-1A 6.463706 33.05187 TR - 2 6.462877 33.05288 TR - 3 6.459179 33.05642 TR - 4 6.445331 33.07197 TR - 5 6.44168 33.07515 TR - 6 6.437509 33.07273 TR - 7 6.431330 33.08299 TR - 8 6.428053 33.08248

Tabelle -1 Programmkoordinaten der Schürfgräben bei CAP

Der Schürfgraben T1A wurde als Stepout konzipiert, um die Kontinuität im Streichen und die laterale Ausdehnung der in Quarz beherbergten Antimonmineralisierung in T1 innerhalb eines definierten mineralisierten Korridors zu überprüfen. Im Rahmen eines systematischen Schürfgrabungsprogramms beabsichtigt Zeus, bis zu neun Schürfgräben über die Lizenzen CAP hinweg auszuheben (Abbildung 1), wobei die Genehmigung für die Gräben T2-T8 derzeit noch aussteht. Für die Gräben T1 und T1A, die in Streichrichtung etwa 185 Meter voneinander entfernt liegen, liegen jetzt erste Analyseergebnisse vor, die die Kontinuität der Antimonmineralisierung an der Oberfläche bestätigen, das potenzielle Ausmaß des Systems untermauern und eine solide Grundlage für die laufenden Stepout-Schürfgrabungen und die gezielte Bohrplanung bilden.

Ergebnisse der Schürfgräben - struktureller Korridor T1-T1A

Die Schürfgrabungen bei T1 haben erfolgreich ein subvertikales Quarz-Stibnit-Gangsystem freigelegt, das in gefalteten Sandsteinen und Schiefern lagert. Fortlaufende 1-Meter-Schlitzproben lieferten hochgradige Ergebnisse, die genau mit den in der Tiefe modellierten Anomalien mit einer hohen Aufladbarkeit (10 bis 18 mV/V) korrelieren.

Abbildung 2: Profilschnitt des Schürfgrabens T1 mit der Quarz-Stibnit-Gangbildung und den Schlitzprobenergebnissen von 2 m mit 22,7 % Sb (längengewichteter Durchschnitt).

Fortlaufende 1-Meter-Schlitzproben bei T1 (Abbildung 2) lieferten 2 Meter mit durchschnittlich 22,69 % Sb und einem Spitzengehalt von 37,14 % Sb. Der höhergradige Abschnitt steht im Zusammenhang mit einer erhöhten Quarzgangbildung und sichtbarer Sulfidmineralisierung (Stibnit) im freigelegten Gangsystem.

Tabelle 2: Ergebnisse der Schlitzproben aus Schürfgraben T1

Probe-Nr. Gewicht (kg) Sb (%) Probentyp T1-01 0,489 0,02 Stichprobe T1-02 0,640 0,02 Stichprobe T1-03 0,561 0,01 Stichprobe T1-04 0,478 0,40 Stichprobe T1-05 0,498 0,01 Schlitzprobe T1-06 0,439 0,02 Stichprobe T1-07 0,378 3,17 Stichprobe T1-08 0,663 27,41 Stichprobe T1-09* 0,893 21,37 Schlitzprobe T1-10* 0,726 37,14 Schlitzprobe T1-11 0,476 16,21 Stichprobe T1-12 0,579 2,47 Stichprobe T1-13* 0,451 9,47 Schlitzprobe T1-14 0,492 0,06 Schlitzprobe T1-15 0,818 0,02 Stichprobe T1-16 0,793 0,43 Stichprobe

Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um augenscheinliche Mächtigkeiten. Die wahre Mächtigkeit ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung unbekannt.

* T1-09, T1-10, T1-13, die bei der Entnahme von Schlitzproben und den längen- und massengewichteten Durchschnittsberechnungen verwendet wurden (offengelegt gemäß JORC-Tabelle 1), wobei längengewichtete Werte verwendet wurden (22,69 % Sb gegenüber 24,39 % Sb).

Der Schürfgraben 1A (T1A) wurde über 185 m in nordwestlicher Streichrichtung angelegt, um die laterale Ausdehnung des Korridors zu bewerten. Die Analyseergebnisse bestätigen, dass das System offenbleibt, und liefern 3 m mit 4,04 % Sb (einschließlich T1A-01 bis T1A-04). Die Mineralisierung in T1A ist überwiegend oxidiert (Stibikonit und Valentinit) und stellt den verwitterten Ausbiss des primären Stibnit-Gangsystems an der Oberfläche dar.

Stichproben (T1-06, 07, 08, 11 und 12) aus freigelegten Quarz-Stibnit-Gängen lieferten erhöhte Antimonwerte, die mit der in Schlitzproben beobachteten Mineralisierung übereinstimmen. Obwohl Stichproben selektiv und nicht repräsentativ für den Durchschnittsgehalt sind, liefern sie qualitative Hinweise auf das Vorhandensein einer hochgradigen Mineralisierung innerhalb des Systems.

Abbildung 3: Profilschnitt des Schürfgrabens T1A mit oxidierter Mineralisierung und den Schlitzprobenergebnissen von 3 m mit 4,04 % Sb. Bild oben rechts: T1A-03, Bild unten rechts: T1A-02

Zusammen bestätigen die Ergebnisse das Fortbestehen der Quarzgangbildung und der Antimonmineralisierung in Streichrichtung innerhalb desselben mineralisierten Korridors.

Tabelle 3: Ergebnisse der Schlitzproben aus Schürfgraben T1

Probe-Nr. Gewicht (kg) Sb (%) Probentyp T1A-01* 0,527 4,40 Schlitzprobe T1A-02* 0,380 5,91 Schlitzprobe T1A-03* 0,441 1,01 Schlitzprobe T1A-04* 0,486 4,85 Schlitzprobe T1A-05 0,372 0,06 Stichprobe T1A-06 0,443 0,01 Stichprobe T1A-07 0,737 0,02 Stichprobe

* Längen- und massengewichtete Durchschnittswerte stimmen überein (4,04 % Sb gegenüber 4,02 % Sb)

Integrierte Geophysik und Vorhersagemodell

Die hochgradigen Abschnitte in T1 stimmen mit den in der Mitteilung des Unternehmens vom 9. September 2025 beschriebenen Anomalien der Aufladbarkeit und des spezifischen Widerstands überein. Die geophysikalischen Modelle deuten darauf hin, dass diese Ziele mit zunehmender Tiefe über die 200-m-Bildgebungsgrenze hinaus an Stärke zunehmen, was auf ein erhebliches Potenzial für mineralisierte Körper in der Tiefe hindeutet. Die Entdeckung von 37,14 % Sb genau über einer bedeutenden Anomalie der induzierten Polarisation (IP) senkt das Explorationsrisiko für die restlichen 4 km an Streichlänge erheblich.

Hugh Pilgrim, Executive Director von Zeus, kommentierte:

"Die ersten Schürfgraben- und Laborergebnisse bei Casablanca sind äußerst vielversprechend und bestätigen außergewöhnliche Antimongehalte nahe der Oberfläche sowie eine starke Kontinuität in Streichrichtung innerhalb eines robusten Quarz-Stibnit-Systems. Die Identifizierung eines hochgradigen Kerns mit mehr als 22 % Sb bestätigt den Zielerstellungsansatz des Unternehmens und zeigt ein klares Potenzial für eine Ausweitung. Da die Smaala-Oulmès Fault Zone nun als hochgradiger mineralisierter Korridor anerkannt ist, treibt das Unternehmen die Exploration rasch voran, um die restlichen 3,8 Kilometer an Streichlänge zu erkunden."

Folgearbeiten

Nachdem die Genehmigungen des Forstministeriums für das größere Gebiet nun vorliegen, hat Zeus mit der Mobilisierung für die verbleibenden sieben Schürfgräben (T2-T8) begonnen. Diese Gräben wurden konzipiert, um die während der Kartierung und der geophysikalischen Untersuchungen identifizierten Streicherweiterungen und parallelen Gangsysteme zu untersuchen. Die Ergebnisse dieses Programms werden die Grundlage für eine erste Bohrkampagne bilden, die für das zweite Quartal 2026 geplant ist.

Zeus wird die Aktionäre weiterhin über den Fortschritt der Schürfgrabungen in den verbleibenden Gräben (T2, T3, T4, T5, T6, T7 und T8) auf dem Laufenden halten (siehe Koordinatentabelle unten).

Tabelle 4 - Koordinaten und Details des Schürfgrabenprogramms bei CAP

UTM WGS 84 - Zone 29 Graben Nr. West North Streichen Länge (m) Breite (m) Tiefe (m) Stand Anmerkungen TR - 1 6.465143 33.05073 N135 24 1 2.5 abgeschlossen Stibnit festgestellt TR-1A 6.463706 33.05187 N135 15 1 1.5 abgeschlossen (Stibikonit und Valentinit) TR - 2 6.462877 33.05288 N135 15 1 TR - 3 6.459179 33.05642 N135 15 1 TR - 4 6.445331 33.07197 N135 15 1 TR - 5 6.44168 33.07515 N135 15 1 TR - 6 6.437509 33.07273 N135 15 1 TR - 7 6.431330 33.08299 N135 15 1 TR - 8 6.428053 33.08248 N135 15 1 gesamt 144 m

Das Board hat die Veröffentlichung dieser Mitteilung an der ASX genehmigt.

Ende

Für weitere Informationen oder Anfragen wenden Sie sich bitte an Hugh Pilgrim, Direktor, unter der Mobilnummer 0449 581 256.

Zeus Resources Limited

E-Mail: info@zeusresources.com

Website: www.zeusresources.com

Über Zeus Resources Limited

Zeus Resources Limited ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen, das sich auf vielversprechende Projekte im Bereich kritischer Mineralien in wenig erforschten Jurisdiktionen konzentriert. Zeus, das von einem multidisziplinären Team mit nachgewiesener Erfahrung in den Bereichen Ressourcenentdeckung, Projektentwicklung und Unternehmenswachstum geleitet wird, ist bestrebt, durch disziplinierte Exploration und strategische Weiterentwicklung seines Portfolios eine frühzeitige Wertschöpfung zu erzielen.

Das Unternehmen ist an der ASX unter dem Kürzel ZEU und sekundär an der Frankfurter Börse unter dem Kürzel ZEU (WKN A1J8CV) notiert.

Über das Antimonprojekt Casablanca

Das Antimonprojekt Casablanca ist ein hochgradiges Mineralexplorationsprojekt in Zentralmarokko und umfasst sechs erteilte Explorationslizenzen, die auf Antimonmineralisierungen abzielen.

Während der Due Diligence vor Ort lieferten zwanzig (20) Gesteinssplitterproben, die aus stibnitführenden Quarzgängen im südlichen Lizenzgebiet entnommen wurden, hochgradige Antimongehalte zwischen 7,8 % und 46,52 % Sb, was das Vorhandensein einer bedeutenden Oberflächenmineralisierung bestätigt.1

Anschließende Schürfgrabungen haben dieses mineralisierte System nun weiter bestätigt. Fortlaufende Schlitzprobenahmen im Schürfgraben T1 ergaben 3 Meter mit durchschnittlich 22,7 % Sb und einem Spitzenwert von 37,14 % Sb, während der etwa 185 Meter in Streichrichtung gelegene Stepout-Graben T1A 3 Meter mit durchschnittlich 4,04 % Sb ergab. Diese Ergebnisse bestätigen die Kontinuität im Streichen der in Quarz beherbergten Antimonmineralisierung innerhalb des definierten Korridors.

1 ASX-Mitteilung vom 9. April 2025 - Zeus Strike Exceptional High Grade Antimony of 46% & 40% Sb

Über Marokkos Bergbauindustrie

Marokkos moderner Regulierungsrahmen für Exploration und Bergbau macht das Land zu einem attraktiven Ziel für Bergbauinvestitionen. Der marokkanische Bergbausektor zieht nach wie vor ausländische Investitionen an und bietet erhebliche Explorations- und Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere im Bereich Antimon. Marokkos zielführende Bergbau- und Explorationsstrategie stellt für Zeus eine einmalige Gelegenheit dar: • stabile, bergbaufreundliche Regierung • hohes geologisches Potenzial • moderne Bergbaugesetze • strategischer Standort • qualifizierte Arbeitskräfte & lokales Know-how • politische und wirtschaftliche Stabilität.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen", die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu den Plänen, zur Entwicklung, zu den Zielen, zur Leistung, zu den Aussichten, zum Wachstum, zum Cashflow, zu Prognosen, zu Zielen und Erwartungen, zu Mineralreserven und -ressourcen, zu Explorationsergebnissen und damit verbundenen Aufwendungen des Unternehmens. Im Allgemeinen lassen sich diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand von zukunftsgerichteten Begriffen wie "Ausblick", "voraussichtlich", "prognostizieren", "Ziel", "potenziell", "wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "würde", "könnte", "sollte", "geplant", "wird", "planen", "prognostizieren", "entwickeln" und ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Personen, die diese Mitteilung lesen, werden darauf hingewiesen, dass es sich bei solchen Aussagen lediglich um Prognosen handelt und dass die Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens erheblich davon abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Erklärung der sachkundigen Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Baker Khudeira zusammengestellt wurden, einem Mitglied des Australian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM 230652). Herr Khudeira ist Berater von ZEU. Herr Khudeira verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte sowie für die von ihm ausgeübte Tätigkeit relevant ist, um als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu gelten. Herr Khudeira stimmt der Aufnahme der Informationen in diese Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83236



