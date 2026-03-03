DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BUY-EUROPEAN - Die EU-Kommission schwächt eines ihrer wichtigsten industriepolitischen Vorhaben ab. Das geht aus einem neuen Entwurf der geplanten "Buy-European"-Regeln hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. So sollen weniger Sektoren geschützt werden, als ursprünglich geplant. Außerdem werden die Kriterien dafür gelockert, was als "Made in EU" gilt. Handelspartner sollen nun auch in Frage kommen. Im neuesten Entwurf nimmt die Kommission Komponenten wie Mikrochips, Sensoren, autonome Fahrsysteme und Cloud-Dienste aus dem Gesetzesvorschlag aus. In einem früheren Entwurf wurden die Sektoren noch aufgeführt. Das heißt, es wird keine Mindestquoten für europäische Chips, Künstliche Intelligenz oder Software-Komponenten in Autos geben. Auch der Bio-Tech-Sektor und Robotik wurden aus dem EU-Gesetz entfernt. (Handelsblatt)

GLASFASERAUSBAU - Der Telekommunikationsverband VATM warnt vor einer zu starken Marktdominanz der Deutschen Telekom im Zuge des Glasfaserausbaus. "Eine Re-Monopolisierung kann für Land und Verbraucher kein Ziel sein", sagte Valentina Daiber, Präsidentin des VATM, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). In Deutschland gebe es eine besondere Situation im Vergleich zu anderen Ländern. "Die Deutsche Telekom baut ihre Marktanteile im Glasfasermarkt aus", so Daiber. In anderen Staaten gingen die Marktanteile der früheren staatlichen Monopolisten zurück und die Wettbewerber würden stärker. (RND)

KREDITVERGABE - Deutsche Unternehmen haben zum Jahresstart deutlich weniger Finanzierungen aufgenommen als saisonal üblich: Im Januar schrumpfte der Kreditbestand der in Deutschland vergebenen Darlehen um 0,41 Prozent, wie das Analysehaus Barkow Consulting ermittelt hat. Die Daten lagen dem Handelsblatt vorab vor. Damit ist der Kreditbestand erstmals seit November 2024 geschrumpft. Die Daten deuten auf ein schleppendes Neugeschäft in der Kreditvergabe hin. "Die schwache Entwicklung im Januar ist saisonal tatsächlich eher ungewöhnlich", sagt Jenny Körner, Kreditmarktexpertin bei KfW Research. (Handelsblatt)

