DJ MÄRKTE ASIEN/Iran-Angriffe belasten weiter - Kospi verliert knapp 6%

DOW JONES--Die anhaltenden Angriffe der USA und Israels gegen den Iran drücken die ostasiatischen Börsen am Dienstag erneut deutlich ins Minus. Es deutet sich aktuell kein Ende der Kämpfe an. Die US-Operation im Iran wird nach Aussage von US-Präsident Donald Trump vier bis fünf Wochen dauern. "Aber wir haben die Fähigkeit, auch weitaus länger durchzuhalten", sagte er bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Besonders deutlich fällt das Minus an der Börse in Seoul aus, wo der Kospi nach der Feiertagspause zu Wochenbeginn um 5,8 Prozent einknickt. Der Handel war zwischenzeitlich aufgrund der hohen Verluste für kurze Zeit ausgesetzt.

Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um weitere 2,9 Prozent abwärts. Hier wird auch auf Aussagen von Ryozo Himino, Vize-Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), verwiesen. Er hat die Haltung der Zentralbank bekräftigt, die Leitzinsen weiter anzuheben. Er blieb allerdings konkrete Hinweise auf den Zeitpunkt des nächsten Schrittes schuldig. Die BoJ hatte den Leitzins zuletzt im Dezember auf 0,75 Prozent angehoben.

Dagegen zeigen sich die Börsen in China nur mit moderaten Abgaben. Der Shanghai-Composite reduziert sich um 0,3 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong verliert 0,2 Prozent. Die Risiken für die chinesische Ölversorgung blieben trotz des Iran-Konflikts kurzfristig beherrschbar, so Macquarie. Zudem warten die Marktteilnehmer auf Aussagen vom Nationalen Volkskongresses im Wochenverlauf. Dieser wird den Fünfjahresplan für den Zeitraum 2026 bis 2030 verabschieden. Der Markt rechnet mit weiteren Stimulierungsmaßnahmen für die Konjunktur.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg mit den andauernden Angriffen auf den Iran fort, wenn auch mit einem leicht gebremsten Tempo. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 2,9 Prozent. "Der andauernde militärische Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat Schockwellen durch die globalen Energiemärkte gesendet", sagt Analystin Kerstin Hottner von Vontobel. "Die Straße von Hormus, ein entscheidender Engpass für den globalen Energiehandel, hat infolge des Konflikts ihren Betrieb praktisch eingestellt", so die Leiterin des Rohstoffbereichs. Dauer und Intensität des Konflikts seien Schlüsselfaktoren, die die Energielandschaft kurzfristig prägten, fügt sie hinzu.

Bei den Einzelwerten in Seoul zeigen sich vor allem die beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix mit Abgaben von 7,9 bzw. 7,7 Prozent. Die Titel von Hyundai Motor büßen 9,8 Prozent ein. Die Aktien hätten zuletzt vom Optimismus bezüglich der Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert, heißt es von Teilnehmern. Nun komme es zu Gewinnmitnahmen.

In Hongkong bremsen Aufschläge bei den Energiewerten das Minus des Hang-Seng-Index ab. So geht es für die Aktien von PetroChina um 4,3 Prozent nach oben, CNOOC gewinnen 3,4 Prozent und ENN Energy Holdings steigen um 4,4 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 9.077,30 -1,3 4,2 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 56,373,00 -2,9 --- 07:00 Topix 500 (Tokio) 2.952,49 -2,8 11,0 07:00 Kospi (Seoul) 5.880,74 -5,8 39,5 07:30 Hang-Seng (Hongk.) 26.015,19 -0,2 1,5 09:00 Shanghai-Comp. 4.170,49 -0,3 5,1 08:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 08:38 % YTD EUR/USD 1,1674 -0,1 1,1687 1,1713 -0,6 EUR/JPY 183,67 -0,1 183,92 183,90 -0,2 EUR/GBP 0,8724 +0,1 0,8717 0,8764 0,1 USD/JPY 157,30 -0,0 157,34 157,00 0,4 USD/KRW 1.464,50 +0,8 1.453,59 1.455,76 1,7 USD/CNY 6,8867 +0,1 6,8821 6,8832 -1,5 USD/CNH 6,8873 -0,2 6,9002 6,8839 -1,3 USD/HKD 7,8114 -0,1 7,8209 7,8211 0,4 AUD/USD 0,7098 +0,1 0,7091 0,7051 6,4 NZD/USD 0,5934 -0,1 0,5940 0,5939 3,1 BTC/USD 68.225,94 -1,7 69.430,93 65.907,67 -22,2 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 73,26 +2,9 2,03 71,23 Brent/ICE 79,78 +2,6 2,04 77,74 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 5.346,34 +0,4 19,52 5.326,82 Silber 89,13 -0,3 -0,30 89,44 Platin 2.276,10 -1,2 -26,80 2.302,90 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 00:49 ET (05:49 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.