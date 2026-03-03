Der Krieg im Nahen Osten hat die Märkte ordentlich durchgeschüttelt - und rückt Gold wieder als möglichen "sicheren Hafen" in den Fokus. Das Edelmetall gilt vielen als Diversifikation und Wertspeicher in unruhigen Phasen. Am Montag ist der Goldpreis im Hoch bis auf 5.419 Dollar gestiegen und damit wieder in die Nähe des Ende Januar bei 5.595 Dollar markierten Allzeithochs.Auslöser für den jüngsten Anstieg war der eskalierende Konflikt, nachdem gemeinsame US-israelische Militärschläge gegen den Iran ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär