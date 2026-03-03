Es tritt wohl nun das ein, was befürchtet wurde: Die Straße von Hormus, ein enorm wichtiges Nadelöhr für die globale Energieversorgung, ist nach Angaben der iranischen Revolutionsgarde nun gesperrt. So wurde erklärt, dass der Iran jedes Schiff beschießen wird, das versucht, diesen Seeweg zu nutzen. Normalerweise passieren knapp 20 Millionen Barrel pro Tag diese Meerenge, das ist fast ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs. Auch für den Export von Flüssiggas ist die Straße von Hormus sehr bedeutend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
