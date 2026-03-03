PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel -2

DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel

[ PDF ]

Hochdorf (pta000/03.03.2026/07:00 UTC+1)

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, AUSTRALIA, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION INTO WHICH THE SAME WOULD BE UNLAWFUL AND DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN SUCH COUNTRIES

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Hochdorf, 3. März 2026

HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel

HT5 hat den wichtigsten Meilenstein der vergangenen Monate nach dem Bilanzstichtag erreicht: Nach intensiven Verhandlungen konnte am 19. Januar 2026 die geplante Fusion mit der Centiel SA angekündigt werden. Diese geplante Transaktion markiert den Übergang von der erfolgreich sanierten Gesellschaft hin zu einem zukunftsträchtigen Unternehmen. Mit Centiel wurde ein attraktiver Hidden Champion in einer aussichtsreichen Branche gefunden. Das 2015 gegründete, international tätige Technologieunternehmen mit Sitz in Lugano ist ein anerkannter Pionier im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) zur Sicherung kritischer Applikationen.

Kombination mit Centiel

Getrieben durch die fortschreitende Digitalisierung und Elektrifizierung steigt der Bedarf an USV in einer Vielzahl unterschiedlicher Endmärkte signifikant an. Centiel adressiert diese strukturellen Wachstumstreiber mit geschäftskritischen Lösungen, die den kontinuierlichen und optimalen Betrieb von essentieller Infrastruktur zuverlässig gewährleisten. Dank langjähriger Erfahrung und erfolgreicher Forschungs- und Entwicklungsarbeit gehört Centiel zu den technologischen Vorreitern im Bereich der unterbrechungsfreien Stromversorgung. Zudem verschafft die Kombination aus überlegener Technologie und einem breiten Produktportfolio Centiel einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Unterstützt wird dies durch ein <> Geschäftsmodell mit hoher Cashflowgenerierung, das sowohl profitables organisches Wachstum als auch gezielte anorganische Initiativen ermöglicht.

Erfolgreiche Sanierung

Die geplante Transaktion ist der erfolgreiche nächste Schritt der im Jahr 2025 geschaffenen Ausgangslage. An der Generalversammlung vom 23. April 2025 wurde der Beschluss zur Dekotierung aufgehoben und ein neuer Verwaltungsrat bestellt. Zudem wurde einer Kapitalerhöhung zum Zwecke der Wandlung der ausstehenden Hybridanleihen in Aktienkapital zugestimmt.

Wichtigste Voraussetzung für die erfolgreiche Sanierung bildete die Restrukturierung der ausstehenden Hybridanleihe. Nachdem die Gläubigerversammlung vom 13. Juni 2025 mit deutlicher Mehrheit den Anpassungen der Anleihensbedingungen zugestimmt hatte, wandelten über 95% der Inhaber der Hybridanleihe ihre Bonds in HT5-Aktien um. Dieser überwältigende Vertrauensbeweis bestätigte HT5 auf dem eingeschlagenen Weg von der Sanierung hin zu nachhaltiger Wertschaffung durch den Zusammenschluss mit einem operativ starken Unternehmen, welches den Gang an die Börse anstrebt.

Der letzte Schritt zur Sanierung der Gesellschaft folgte am 14. November 2025, als der Entscheid des Bezirksgerichts Hochdorf (LU) über die Aufhebung der Nachlassstundung Rechtskraft erlangte.

Solide Liquiditätslage

Der im Geschäftsjahr 2025 ausgewiesene Verlust von CHF 1.6 Millionen ist primär auf einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Neuausrichtung und der Restrukturierung der Hybridanleihe sowie auf Kosten für die dafür notwendige Beratung, die Geschäftsführung und die Revision zurückzuführen. Mit flüssigen Mitteln von CHF 11.9 Millionen zum Jahresende bleibt die Liquiditätslage sehr solide und ermöglicht es, die strategischen Ziele ohne Einschränkungen zu verfolgen.

Ausblick: Fusion im ersten Halbjahr 2026 angestrebt

Die mit Centiel eingegangene Transaktionsvereinbarung setzt für die geplante Fusion die Zustimmung einer einzuberufenden Generalversammlung von HT5 voraus. Zudem wird die Generalversammlung über eine ordentliche Kapitalerhöhung zwecks Ausgabe von HT5-Aktien an die Aktionäre von Centiel befinden. Dabei wird die schuldenfreie Centiel mit einem Eigenkapitalwert von CHF 125 Millionen und HT5 mit CHF 2.04 je Aktie bewertet. Im Rahmen der Fusion ist die Platzierung eines Teils der Anteile des Centiel-Gründerteams am Markt vorgesehen, um den Streubesitz zu erhöhen. Ergänzend ist eine Barkapitalerhöhung geplant, um das Wachstum der fusionierten Gesellschaft zu finanzieren sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Ziel ist es, den Zusammenschluss im ersten Halbjahr 2026 zu vollziehen.

Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 kann unter folgendem Link eingesehen werden: https://www.ht5.ch/ finanzberichte-generalversammlung

Generalversammlung 2026 Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HT5 AG vom 13. April 2026 wird voraussichtlich am 12. März 2026 veröffentlicht. Für den 16. März 2026 ist eine Medien- und Analystenkonferenz vorgesehen, auf der weitere Informationen zur Akquisition, zu Centiel sowie zur geplanten Aktienplatzierung kommuniziert werden.

Für Rückfragen

Investoren & Medien

HT5 AG Alexandre Müller +41 43 268 32 31

contact@ht5.ch

Über HT5 AG

HT5 ist eine Schweizer Aktiengesellschaft mit Sitz in Hochdorf, deren Aktien unter dem Kürzel HT5 und der ISIN CH0024666528 an der SIX Swiss Exchange kotiert sind. Das Unternehmen ging aus der ehemaligen HOCHDORF-Gruppe hervor und richtet sich nach Abschluss der finanziellen Restrukturierung und Aufhebung der Nachlassstundung strategisch neu aus.

HT5 ist als börsenkotierte Holdinggesellschaft mit substanziellen Verlustvorträgen als Plattform für einen Zusammenschluss mit einem operativ tätigen Unternehmen positioniert, das Zugang zum Schweizer Kapitalmarkt sucht. HT5 wird von einem Verwaltungsrat mit umfangreicher Kapitalmarkterfahrung geleitet. Weitere Informationen sind unter www.ht5.ch zu finden.

Rechtliche Hinweise This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful or require registration or any other measure and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of HT5 AG or CENTIEL SA and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of articles 35 et seqq. or 69 of the Swiss Financial Services Act.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation") of the securities referred to in it (the "Securities") in any member state of the European Economic Area (the "EEA") or, in the United Kingdom ("UK"), the Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (the "UK Prospectus Regulation"), and the UK Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (the "POATRs"). Any placements of the Securities to persons in the EEA or the UK will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation or the UK Prospectus Regulation (as applicable), as implemented in member states of the EEA or the UK, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the placements in the United States, and does not intend to conduct a public offer of securities in the United States.

Zukunftsgerichtete Aussagen

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 01:01 ET (06:01 GMT)

DJ PTA-Adhoc: HT5 AG: HT5 publiziert Geschäftsbericht 2025: von erfolgreicher Sanierung zur geplanten Fusion mit Centiel -2-

Diese Veröffentlichung kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind, z. B. Aussagen mit Begriffen wie 'anstreben', 'glauben', 'schätzen', 'antizipieren', 'erwarten', 'beabsichtigen', 'können', 'werden', 'planen' oder 'sollen' oder ähnlichen Ausdrücken. Naturgemäss unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Entwicklung oder die Performance der HT5 AG oder der CENTIEL SA wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommenen Werten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten sich Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Weder die HT5 AG noch CENTIEL SA übernehmen eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HT5 AG? Bellevuestrasse 27 6280 Hochdorf Schweiz Ansprechpartner: Gregor Greber E-Mail: contact@ht5.ch Website: www.ht5.ch ISIN(s): CH0024666528 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772517600585 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 01:01 ET (06:01 GMT)