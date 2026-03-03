Indonesiens größter Mobilfunkbetreiber baut auf erfolgreicher Markteinführung und Expansion im Premium-Segment auf

BRIDGEWATER, New Jersey, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. ("Synchronoss" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter und Innovator im Bereich persönlicher Cloud-Plattformen, gab heute die weitere Ausweitung seiner Partnerschaft mit Telkomsel, Indonesiens führendem Mobilfunknetzbetreiber, bekannt. Nach der erfolgreichen Einführung von Capsyl Cloud für Mobilfunkkundinnen und -kunden plant Telkomsel, den Dienst auf Premium-Tarife sowie Prepaid-Vorteile auszuweiten. Die kommerzielle Verfügbarkeit ist für 2026 vorgesehen. Damit unterstreicht der Betreiber seine Strategie, ein netzbetreibergeführtes Cloud-Erlebnis anzubieten, das sich klar von Over-the-Top-Alternativen differenziert.

Nach dem Launch im März 2025 wurde der Service Schritt für Schritt auf die gesamte Mobilfunkbasis von Telkomsel ausgerollt. Im Juni 2025 integrierte Telkomsel im Rahmen ausgewählter Tarife 50 GB Cloud-Speicher als inkludierten Vorteil. Im September 2025 folgte die Einführung einer Premium-Stufe mit 100 GB und 200 GB. Damit können Kundinnen und Kunden ihre Fotos, Videos und anderen persönlichen digitalen Inhalte sicher speichern, organisieren und geräteübergreifend darauf zugreifen.

Im ersten Quartal 2026 wird Telkomsel auf dem bestehenden Service aufbauen und zusätzliche Prepaid-Vorteile, Paketangebote sowie schrittweise Verbesserungen einführen. Ziel ist es, die Auswahl für Mobilfunkkundinnen und -kunden zu erweitern und die Bindung zu vertiefen. Im Rahmen seiner längerfristigen Roadmap plant Telkomsel, Premium-Stufen für alle Mobilfunkkundinnen- und -kunden verfügbar zu machen. Die kommerzielle Einführung ist für 2026 vorgesehen, sodass alle Telkomsel Nutzerinnen und Nutzer sichere Cloud-Speicher- und Content-Management-Funktionen nutzen können.

"Die kontinuierliche Erweiterung von Capsyl durch Telkomsel zeigt, wie wichtig persönliche Cloud-Dienste mittlerweile sowohl für Postpaid- als auch für Prepaid-Erfahrungen sind", erklärte Pat Doran, Chief Technology Officer und Executive Vice President von Synchronoss. "Mit der Ausweitung der Cloud-Funktionen auf beide Kundensegmente schafft Telkomsel ein einheitlicheres digitales Ökosystem und eröffnet gleichzeitig neue Chancen, Kundenbindung und langfristige Loyalität zu stärken."

"Angesichts der steigenden Nachfrage nach digitalen Tools und des schnell wachsenden Cloud-Marktes möchte Telkomsel, dass seine Kundinnen und Kunden einen digitalen Lebensstil mit Cloud-Diensten genießen können", so Lesley Simpson, Vice President of Digital Lifestyle bei Telkomsel. "Dank der erfolgreichen Einführung von Capsyl Cloud können unsere Postpaid-Kundinnen und Kunden den Service noch besser nutzen, während wir uns darauf vorbereiten, diesen Service allen Mobilfunknutzerinnen und -nutzern mit Premium-Tarifen anzubieten. In Kombination mit einem verbesserten 5G-Erlebnis unterstreicht diese Weiterentwicklung unser Engagement, sichere und praktische digitale Lösungen zu liefern, die sich nahtlos in den Alltag integrieren lassen."

Capsyl Cloud ist eine sichere, plattformübergreifende persönliche Cloud-Lösung. Sie ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, Fotos, Videos und Dateien auf Smartphones, Tablets und Computern zu sichern, zu organisieren und zu schützen. Die Plattform bietet gestaffelte Speicheroptionen, gebündelte Angebote und Premium-Upgrades, sodass Anbieter Cloud-Dienste gezielt auf unterschiedliche Kundensegmente zuschneiden können.

Über Telkomsel

Telkomsel ist Indonesiens größter Anbieter digitaler Telekommunikationsdienste und versorgt landesweit Hunderte Millionen Mobilfunkkundinnen und -kunden. Als Teil der Telkom Group bietet Telkomsel ein umfangreiches Portfolio an Konnektivitäts-, Digital- und Lifestyle-Diensten und treibt damit die digitale Transformation Indonesiens für Privatkundinnen und -kunden, Unternehmen und Gemeinschaften voran.

Über Synchronoss

Synchronoss Technologies, Inc. ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher Cloud-Lösungen und unterstützt Dienstleister dabei, sichere und sinnvolle Verbindungen zu ihren Kundinnen und Kunden aufzubauen. Die SaaS-Cloud-Plattform von Synchronoss vereinfacht Onboarding-Prozesse und stärkt die Kundenbindung durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen und weiteren fortschrittlichen Funktionen. So profitieren Anbieter von höheren Einnahmen, geringeren Kosten und schnelleren Markteinführungen. Millionen von Abonnentinnen und Abonnenten vertrauen darauf, dass Synchronoss ihre wertvollsten Erinnerungen und wichtigen digitalen Inhalte schützt. Erfahren Sie unter www.synchronoss.com, wie unsere Cloud-Lösungen die Art und Weise, wie Sie sich mit Ihrer digitalen Welt verbinden, neu definieren.

