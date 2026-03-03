Wenn technologisch führende Unternehmen im schwachen Marktumfeld unter Druck geraten, entstehen oft die besten Einstiegschancen. Während viele Marktteilnehmer noch letztes Jahr vor Chipausrüster Aixtron warnten, setzte Florian Söllner im Hot Stock Report (HSR) gezielt auf den KI-Profiteur und lag wieder einmal richtig: Seit dem Kauf hat sich die Depot-2030-Aktie bereits verdoppelt. Und auch der in HSR-Ausgabe 08/2026 frisch aufgenommene Öl-Hot-Stock überzeugt im Depot 2030 bereits mit Stärke - in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
