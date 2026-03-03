Die DHL Group wird am Donnerstag ihre Zahlen für das vierte Quartal 2025 und damit auch für das Gesamtjahr vorlegen. Mit Spannung erwartet man dazu natürlich auch einen konkreten Ausblick des global aktiven Logistikriesen angesichts der jüngsten geopolitischen Entwicklungen. Denn schon ohne den Konflikt im Iran kam die Weltwirtschaft zuletzt nicht wirklich in Tritt. Für die DHL ist der anhaltend stockende Welthandel natürlich ein Problem. Dies dürfte man auch an den endgültigen Zahlen für das abgelaufene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär