Modulare APIs ermöglichen die europaweite Einführung einer konformen Krypto-Produktpalette, einschließlich sicherer Onboarding-Prozesse, Verwahrung, Handel und On-/Off-Ramps im Rahmen der MiCAR-Lizenzierung der BitGo Europe GmbH.

Die BitGo Europe GmbH ("BitGo"), ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur und Tochtergesellschaft von BitGo, Inc., hat heute bekannt gegeben, dass ihr Crypto-as-a-Service (CaaS)-Angebot nun im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) verfügbar ist. Bisher in den Vereinigten Staaten über BitGo Bank Trust, National Association, verfügbar, expandiert CaaS nun nach Europa, um Fintechs und Banken über das MiCAR-Lizenzierungsframework der BitGo Europe GmbH zu unterstützen. Damit können Unternehmen konforme Krypto-Produkte mithilfe der modularen APIs und Webhooks von BitGo auf den Markt bringen.

"Europa tritt in eine neue Ära der regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte ein, und Institutionen wünschen sich einen klaren, konformen Weg für die Einführung", erklärte Mike Belshe, CEO und Mitbegründer von BitGo. "Durch die Ausweitung von Crypto-as-a-Service im gesamten EWR über die BitGo Europe GmbH ermöglichen wir regulierten Unternehmen, Kryptoprodukte schneller auf den Markt zu bringen ohne Kompromisse bei Sicherheit, Kontrollen oder operativer Ausfallsicherheit einzugehen."

Mit CaaS von BitGo können Unternehmen Kryptofunktionen direkt in ihre eigenen Benutzeroberflächen integrieren, sodass ihre Kunden über eine sichere Wallet-Technologie auf Dienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte zugreifen können beispielsweise den Kauf, Verkauf und das Halten von Bitcoin und anderen unterstützten Vermögenswerten.

"Vertrauen ist das Unterscheidungsmerkmal auf dem regulierten Kryptomarkt in Europa", erklärte Brett Reeves, Head of EMEA bei BitGo. "BitGo CaaS vereint qualifizierte Verwahrung, konfigurierbare Richtlinienkontrollen und betrieblichen Support auf Unternehmensniveau, sodass europäische Unternehmen Kryptodienste mit der Governance und den Schutzmaßnahmen anbieten können, die ihre Kunden erwarten."

Unternehmen, die BitGo's CaaS nutzen, können nun direkt integrieren:

EWR-weite Abdeckung: Wir sind in allen 30 EWR-Ländern Europas im Rahmen der MiCAR-Lizenzierung der BitGo Europe GmbH tätig

Wir sind in allen 30 EWR-Ländern Europas im Rahmen der MiCAR-Lizenzierung der BitGo Europe GmbH tätig Verwahrung und Wallet-Infrastruktur: Multi-Asset-Wallets mit qualifizierter Verwahrung

Multi-Asset-Wallets mit qualifizierter Verwahrung Versicherung: BitGo-Verwahrungswallets sind bis zu 250 Millionen US-Dollar versichert (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen)

BitGo-Verwahrungswallets sind bis zu 250 Millionen US-Dollar versichert (es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen) Programmatisches Onboarding: API-basierte KYC-Abläufe zur sicheren Verifizierung und Onboarding von Benutzern

API-basierte KYC-Abläufe zur sicheren Verifizierung und Onboarding von Benutzern Handel und Abwicklung: Ermöglichen Sie Benutzern den Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungspaaren innerhalb Ihrer Plattform mit schneller Abwicklung

Ermöglichen Sie Benutzern den Kauf, Verkauf und das Halten von Kryptowährungspaaren innerhalb Ihrer Plattform mit schneller Abwicklung On/Off-Ramps: Verbinden Sie Fiat- und Kryptowährungen über SEPA (EU)

Verbinden Sie Fiat- und Kryptowährungen über SEPA (EU) Richtlinienkontrollen: Anpassbare Berechtigungen, Ausgabenlimits und Sicherheitsvorkehrungen über eine flexible Richtlinien-Engine

Anpassbare Berechtigungen, Ausgabenlimits und Sicherheitsvorkehrungen über eine flexible Richtlinien-Engine Rund-um-die-Uhr-Support: Engagierte Kundenbetreuung und weltweiter technischer Support

Da Crypto-as-a-Service nun im gesamten EWR verfügbar ist, können Unternehmen die Onboarding-, Verwahrungs-, Handels- sowie Ein- und Auszahlungsfunktionen für Kryptowährungen über die modularen APIs und Webhooks von BitGo in ihre Produkte integrieren. BitGo ermöglicht es Unternehmen, digitale Vermögensprodukte mit Sicherheits-, Governance- und Compliance-Tools auf institutionellem Niveau einzuführen und zu betreiben, die darauf ausgelegt sind, den Übergang zur digitalen Wirtschaft in großem Maßstab zu beschleunigen.

Über BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) ist ein Unternehmen für digitale Vermögensinfrastruktur, das Verwahrungs-, Wallet-, Staking-, Handels-, Finanzierungs-, Stablecoin- und Abwicklungsdienstleistungen aus regulierten Cold Storage-Lösungen anbietet. Seit 2013 konzentriert sich BitGo darauf, den Übergang des Finanzsystems zu einer digitalen Vermögenswirtschaft zu beschleunigen. BitGo ist weltweit präsent und verfügt über mehrere regulierte Unternehmen, darunter BitGo Bank Trust, National Association, die erste staatlich zugelassene Digital Asset Trust Bank, die sich im Besitz eines börsennotierten Unternehmens befindet. Heute bedient BitGo Tausende von Institutionen, darunter viele der führenden Marken der Branche, Finanzinstitute, Börsen und Plattformen sowie Millionen von Investoren weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitgo.com.

