Die Zusammenarbeit führt ein modernes MVNO-Einführungsmodell ein, das Netzabdeckung, betriebliches Know-how, digitale Geschäftssysteme und marktreife Innovationen in einem einzigen koordinierten Rahmen vereint. Ziel ist es, die Reibungsverluste zu beseitigen, die die internationale Expansion für virtuelle Netzbetreiber bislang komplex, langsam und kapitalintensiv gemacht haben.

Bekämpfung der tatsächlichen Hindernisse für das Wachstum von MVNOs

Für viele MVNOs erforderte die Expansion über den heimischen Markt hinaus den Neuaufbau der Infrastruktur, die Neuverhandlung von Roaming-Vereinbarungen, die Bewältigung komplexer regulatorischer Rahmenbedingungen und hohe Investitionen in die Systemintegration. Gleichzeitig haben der zunehmende Margendruck und die steigenden Kosten für die Kundenakquise dazu geführt, dass ein Wettbewerb über den Preis allein nicht mehr tragfähig ist.

Dieses Konsortium wurde als Reaktion auf diese Herausforderungen gegründet.

Es bietet Marken und Betreibern einen strukturierten Weg, um Dienste über mehrere Gebiete hinweg zu gestalten, einzuführen und zu verwalten, ohne ihre Kerninfrastruktur in jedem neuen Markt neu aufbauen zu müssen.

Anstatt MVNOs als kostengünstige Alternativen zu positionieren, unterstützt das Modell Betreiber, die über Kundenerlebnis, Marke, Serviceinnovation und digitale Differenzierung konkurrieren möchten.

Vier Partner. Ein integriertes Ökosystem.

Jeder Partner bringt eine bestimmte Kompetenz in das Ökosystem ein.

Jersey Telecom stellt die Konnektivitätsinfrastruktur bereit. Mit mehr als 500 globalen Mobilfunk- und Roaming-Partnerschaften und einem sicheren Netz auf Carrier-Niveau ermöglicht JT eine nahtlose internationale Dienstbereitstellung. Die Infrastruktur unterstützt geschäftskritische Funktionen wie Betrugsprävention, identitätsbezogene Netzwerkinformationen und sichere digitale Interaktion. Diese globale Konnektivitätsschicht ermöglicht MVNOs sofortigen Zugang zu etablierten internationalen Routen und einer robusten Netzwerkleistung. Marcus Irwin, Head of Product Innovation bei JT, erklärte: "Wir freuen uns, innovative MVNOs bei ihrer internationalen Expansion mit unserem globalen Netzwerk zu unterstützen. Durch die Bereitstellung sicherer, carrier-tauglicher Konnektivität und etablierter Roaming-Beziehungen beseitigen wir traditionelle Wachstumsbarrieren und ermöglichen es Betreibern, zuversichtlich zu expandieren."

MVNE Pty Ltd verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Operational Enablement. Mit praktischer Erfahrung in der Unterstützung von MVNOs in wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Märkten entwickelt MVNE wirtschaftlich tragfähige Angebote, die auf das tatsächliche Kundenverhalten abgestimmt sind. Vom Onboarding über die Startbereitschaft bis hin zur Lebenszyklusoptimierung sorgt MVNE dafür, dass die Netzwerkkapazität in wirtschaftlich nachhaltige Betreibermodelle umgesetzt wird. Yaron Assabi, Gründer und CEO von DSG und MVNE, erklärt: "Unsere Mission ist es, MVNOs dabei zu unterstützen, erfolgreich zu sein und langfristig zu wachsen. Die Zusammenarbeit mit diesen Partnern ermöglicht es uns, eine starke operative Umsetzung mit kommerzieller Expertise zu verbinden und Betreibern einen klareren, schnelleren Weg zu einer nachhaltigen Expansion zu bieten."

MDS Global bietet das digitale Business-Support-System, das die Grundlage des Ökosystems bildet. Die agile BSS-Plattform unterstützt Echtzeitabrechnung, komplexe Preisstrukturen, Partnermodelle und schnelle Servicekonfiguration. Das System ist so konzipiert, dass es mehrschichtige Geschäftsmodelle für Großhandel, Einzelhandel und hybride Strukturen ermöglicht und es Betreibern gleichzeitig erlaubt, differenzierte Pakete und Dienste ohne technische Einschränkungen einzuführen. Ryan O'Hanlon, VP of Global Sales bei MDS Global, erklärt: "Als Teil dieses Konsortiums sind wir stolz darauf, als Katalysator für das Wachstum moderner MVNOs zu fungieren. Unsere vorrangig digitale BSS-Plattform bietet Betreibern die Flexibilität, innovativ zu sein, sich von anderen abzuheben und international zu expandieren, ohne durch veraltete Systeme eingeschränkt zu sein."

Ycorp fungiert als MVNA innerhalb des Konsortiums und wird sich um die Einführung von MVNOs innerhalb des Ökosystems bemühen. Das Unternehmen ist bekannt für seine digitale Innovation und seine Tradition im Bereich Private Labeling und verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Bereich Regulierung sowie markenorientiertes Produktdesign. Ycorp war 2024 für die Einführung des ersten rein digitalen MVNO im Vereinigten Königreich, Ymobile, verantwortlich, bei dem Kunden in weniger als drei Minuten über eine App-gesteuerte Erfahrung gewonnen werden konnten. Seine Erfahrung in der Entwicklung schneller, konformer und vollständig markengebundener mobiler Dienste ist ein praktischer Beweis dafür, was dieses Konsortiumsmodell ermöglicht. Stan Tang, COO bei Ycorp, erklärte: "Wir freuen uns sehr, an der digitalen Spitze der nächsten Generation von MVNOs zu stehen. Da wir selbst vollständig digitale Mobilfunkangebote entwickelt haben, freuen wir uns darauf, anderen Betreibern durch den Beitritt zu diesem Konsortium dabei zu helfen, schnell und mit Zuversicht zu starten, zu skalieren und zu expandieren."

Eine Plattform für die nächste Generation von MVNOs

Das kombinierte Ökosystem wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Angeboten zu unterstützen. Dazu gehören Verbrauchermarken, auf Reisen spezialisierte Anbieter, Fintech-orientierte Dienstleistungen, Unternehmensangebote und branchenspezifische digitale Unternehmen.

Von MVNOs wird zunehmend erwartet, dass sie sich wie Technologieprodukte verhalten. Sie müssen app-gesteuert, sofort bereitgestellt, transparent und reaktionsschnell sein. Dieses Konsortium wurde so strukturiert, dass diese Erwartungen erfüllt werden. Es verkürzt die Markteinführungszeit, senkt die Kapitalintensität und bietet eine skalierbare Grundlage für internationales Wachstum.

Langfristig besteht das gemeinsame Ziel darin, einen einheitlichen Weg für die grenzüberschreitende Expansion zu schaffen, ohne die Systeme für jedes neue Gebiet neu zu gestalten.

Ein neues Konzept für globale virtuelle Betreiber

Diese Partnerschaft stellt ein neues Konzept dafür vor, wie virtuelle Betreiber in einem digital geprägten Telekommunikationsumfeld aufgebaut und skaliert werden können.

Durch die Kombination von globaler Konnektivität, praktischer Betriebskompetenz, flexiblen digitalen Systemen und echten Marktkenntnissen haben Jersey Telecom, MVNE Pty Ltd, MDS Global und Ycorp eine praktische Ausgangsbasis für ambitionierte MVNOs geschaffen, die bereit sind, über Grenzen hinauszudenken und mit Zuversicht zu wachsen.

