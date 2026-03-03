NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Die Hamburger hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Callum Elliott am Montagabend. Um den Ausblick werde es aber Diskussionen geben, ob er konservativ angesetzt oder schlicht enttäuschend sei./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005200000
© 2026 dpa-AFX-Analyser