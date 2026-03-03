© Foto: DALLE (KI-Bild) - OpenAIDie LNG-Preise schießen durch die Decke. Wegen des Iran-Kriegs hat Katar die Flüssiggas-Produktion gestoppt. Droht jetzt auch eine Energiekrise in Europa?Katar, der weltweit größte Exporteur von Flüssiggas (LNG), musste die Produktion in seiner Ras-Laffan-Anlage - der größten LNG-Exportanlage der Welt - gestern einstellen. Grund hierfür war ein Angriff iranischer Drohnen, durch den die Anlage unvorhergesehen lahmgelegt wurde. Diese drastische Maßnahme trifft den globalen Gasmarkt schwer und sorgt für massive Preissteigerungen. Allein in Europa schossen die Gaspreise um bis zu 54 Prozent in die Höhe. Warum ist Katar so wichtig für den LNG-Markt? Katar deckt rund ein Fünftel des weltweiten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE