Kräftig nach unten geht es am Morgen bei der Aktie von SMA Solar. Das Papier verliert auf Tradegate mehr als elf Prozent. Das Unternehmen hat am Dienstagmorgen vorläufige Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt. Nach einem Verlust im vergangenen Jahr will SMA Solar 2026 aber wieder Gewinne erzielen.SMA Solar peilt nach einem operativen Fehltritt die Rückkehr in die Gewinnzone an. Für das laufende Jahr stellt der Wechselrichter-Spezialist ein EBITDA zwischen 50 und 180 Millionen Euro in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
