FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
B+M EUR.VAL.RET.PLC LS-01 7Z5 JE00BVSYJW51
AB/FROM ONWARDS 03.03.2026 08:05 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
B+M EUR.VAL.RET.PLC LS-01 7Z5 JE00BVSYJW51
AB/FROM ONWARDS 03.03.2026 08:05 CET
© 2026 Xetra Newsboard