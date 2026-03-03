Die Deutsche Börse-Aktie nähert sich einem zentralen Widerstandsbereich. Entscheidend ist, wie sich die Aktie rund um diesen entwickeln wird.Den vollständigen Artikel lesen ...
|239,40
|239,60
|09:57
|239,70
|239,80
|09:52
|Aktuelle Nachrichten
|09:45
|Deutsche Börse Aktie: Perfekte Kaufsignale?
|Kaufsignal bei der Deutsche Börse Aktie? Vorbörslich sieht es heute Morgen gut aus. Aktuell wird trotz der infolge des Iran-Kriegs wackeligen Gesamtmarktlage ein Kursplus beim DAX-notierten Börsenbetreiber...
► Artikel lesen
|09:26
|DAX weiter mit Verlusten - Aixtron, Deutsche Börse, Pfisterer Rheinmetall, Schaeffler, Stabilus ...
|Die militärische Eskalation im Nahen Osten belastet die Märkte weiter - der DAX verliert erneut deutlich an Boden und steuert auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar zu. Schwache Vorgaben aus Asien...
► Artikel lesen
|09:21
|DAX-Check LIVE: Aixtron, Deutsche Börse, Pfisterer, Rheinmetall, Schaeffler, Stabilus im Fokus
|Der deutsche Aktienmarkt hat mit deutlichen Verlusten auf die Eskalation im Nahen Osten reagiert. Der DAX fiel 2,56 Prozent auf 24.638 Punkte. Die Verunsicherung reichte tiefer als bei früheren geopolitischen...
► Artikel lesen
|08:30
|Deutsche Börse: Könnte der Ausbruch gelingen?
|08:14
|Aktien Frankfurt Ausblick: Talfahrt geht wegen Iran-Krieg weiter
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die andauernden Kampfhandlungen im Nahen Osten dürften die weltweiten Börsen auch am Dienstag belasten. Auf Kursverluste an den asiatisch-pazifischen Aktienmärkten werden aller...
► Artikel lesen
|DEUTSCHE BOERSE AG
|239,20
|+2,53 %